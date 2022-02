Sherlock Holmes Crimes and Punishments: pubblicato un gameplay di 43 minuti

Lo sviluppatore di Sinking City Frogwares ha pubblicato 43 minuti di gameplay per Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Il gioco è finalmente disponibile su Nintendo Switch e costerà € 25,49. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments è stato originariamente lanciato nel 2014. Indagate sui casi criminali dove volete, a casa o in viaggio.

Thriller poliziesco acclamato dalla critica e pluripremiato ambientato in un classico e misterioso ambiente vittoriano portato in vita da Sir Arthur Conan Doyle. La dimensione del file di gioco è di 8, 2 GB e per una versione Nintendo Switch sembra molto grande. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Diventa il detective più celebre di tutti i tempi: Sherlock Holmes. Sfruttate le vostre straordinarie doti investigative per risolvere sei diversi emozionanti casi: omicidio, persone scomparse, furti spettacolari e numerose indagini che, in alcuni casi, vi condurranno nel regno della fantasia.

Seguirete il vostro senso etico o applicherete la legge alla lettera?

La grande libertà di azione di Crimes & Punishments vi consentirà di condurre le indagini nel modo che riterrete più adeguato. Usate le 14 straordinarie abilità di analisi che contraddistinguono Sherlock, scegliete in che modo condurre l’inchiesta, interrogate i sospetti e, in base alle vostre deduzioni, trovate un colpevole… potrete anche stabilirne le sorti! Con una grande vastità di ramificazioni, le vostre decisioni influenzeranno concretamente la vostra reputazione o, quando meno ve lo aspettate, porteranno a sorprendenti conseguenze…

Frogwares è uno studio indipendente di sviluppo di videogiochi, specializzato in avventure grafiche, con sedi in Ucraina, Irlanda e Francia. I suoi giochi più conosciuti sono la serie di avventure grafiche con protagonisti il detective Sherlock Holmes e il Dottor Watson, iniziata nel 2002 con Il mistero della Mummia e che conta al momento sette titoli e quattro casual games già usciti e altri in lavorazione.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite GOG, Epic Games Store e Steam, Xbox 360, PlayStation 3 e finalmente anche su Nintendo Switch.