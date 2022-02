Terraria: disponibile la patch versione 4.0.6

Il principale aggiornamento dei contenuti di Terraria Journey’s End è finalmente apparso su Switch il mese scorso, seguito da un’altra patch versione 4.0.6. Viene fornito con la possibilità di controllare il sole e la luna nel menu del front end, una regolazione della navigazione della hot bar e una serie di correzioni. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch 4.0.6:

Ora potete controllare il sole e la luna nel menu frontale tenendo premuto ZR + levetta destra.

Risolto un bug per cui la frequenza dei fotogrammi diminuiva quando il menu dell’alloggiamento era aperto e avevi molti NPC

Risolto un problema per cui al giocatore veniva impedito di continuare a giocare se moriva mentre era aperta una casella di immissione del testo

Risolto il problema per cui a volte, quando si utilizzava una stazione di fabbricazione, gli oggetti potevano apparire nella posizione di un nemico bloccato

Risolto il problema per cui l’illustrazione del bioma dietro la mappa veniva ridimensionata in modo errato a seconda del livello di zoom dell’interfaccia utente e soprattutto nello schermo diviso

Risolto un problema grafico nelle finestre di dialogo del tutorial

