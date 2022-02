Pokémon Diamante e Perla: soundtrack online

The Pokémon Company apre un nuovo sito che consente ai fan di Pokémon Diamante e Perla di ascoltare o scaricare gratuitamente la colonna sonora dei giochi.

Dall’allegra melodia della bicicletta ai temi di battaglia che alimentano l’eccitazione, moltissimi giochi del franchise contengono ost amate dai fan.

Ascoltare questi brani al di fuori dei giochi stessi non è sempre facile, a seconda della disponibilità delle versioni ufficiali della colonna sonora su piattaforme di musica digitale o supporti fisici.

Ma le cose stanno per cambiare.

Pokémon Diamante e Perla riceverà una speciale versione gratuita della colonna sonora online.

Annunciata dal Twitter ufficiale di Pokémon (link al profilo), la colonna sonora di Diamante e Perla è ora disponibile per lo streaming e il download sul suo sito ufficiale, la Pokémon DP Sound Library.

Announcing the Pokémon DP Sound Library! 🎶 All the music you love from the original Pokémon Diamond and Pokémon Pearl games is now available to listen to AND download for use in personal video and music creation. 🎧 Tune in: https://t.co/jtypxqVG5o pic.twitter.com/5r3rTtmcjn — Pokémon (@Pokemon) February 2, 2022

Il sito permette di creare o scegliere playlist per ascolto personale o scopi di streaming.

Secondo il sito, è consentito l’uso personale della musica, ma le regole su come può essere utilizzata in progetti condivisi come video e audio sono un po’ più rigide.

L’arrivo di questa musica ha tempi interessanti.

Nintendo ha recentemente colpito un singolo canale con migliaia di avvertimenti sul copyright di YouTube per il caricamento di brani dalle colonne sonore dei giochi Nintendo.

Il canale sta chiudendo e la musica che è stata cancellata non è più disponibile.

Sebbene The Pokémon Company e Nintendo non siano la stessa cosa, Nintendo probabilmente ha la supervisione e almeno il controllo parziale sulle creazioni realizzate sotto il suo ombrello che vengono condivise online.

Con un sito Web personalizzato e regole accuratamente realizzate, è chiaro che il sito della colonna sonora di Diamante e Perla è in lavorazione da un po’.

È possibile che Nintendo abbia in parte represso la musica per concentrarsi su questo sito, piuttosto che sui caricamenti non ufficiali su YouTube. In particolare, anche la colonna sonora originale è stata caricata sul canale YouTube ufficiale di Pokemon.

Ricordiamo inoltre che Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili su Nintendo Switch (per approfondire).