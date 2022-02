Quello della Post-Apocalisse, è un sotto genere fantascientifico di quello Distopico. La distopia è la descrizione o rappresentazione di una realtà immaginaria ma realizzabile. In questo caso, il genere Distopico tratta uno scenario o un ambientazione di una società odierna in un futuro prossimo ed immaginario. Questo genere nello specifico nasce in seguito ad un periodo storico che durò dal 1947 al 1991, ovvero la Guerra Fredda, avvenuta tra Stati Uniti d’America e l’allora Unione Sovietica. All’epoca le forze mondiali furono sul punto di scatenare un guerra dalle conseguenze irreversibili, e che si sarebbe potuta combattere con l’utilizzo di missili e bombe atomiche. La paura che le persone hanno vissuto in vista di un catastrofico evento, appunto apocalittico, fece sì che le persone creassero il genere della Post-Apocalisse per denunciare i capi delle potenze nel mondo, poiché le conseguenze delle bombe atomiche sarebbero state devastanti. La Post-Apocalisse ha ispirato la creazione di tante opere multimediali e cartacei nel corso degli anni, fino ad arrivare anche ai videogiochi. La Post-Apocalisse non tratta solo il tema delle armi nucleari, poiché molte opere di questo genere raccontano scenari apocalittici causati da catastrofi naturali, chimici ed anche da forze aliene, con l’intento di denunciare il comportamento che l’umanità sta avendo nei riguardi del pianeta e della propria specie. Ecco a voi cinque serie Post-Apocalittiche da giocare assolutamente!

METRO

La serie di Metro è basata sulla saga letteraria scritta dall’autore e giornalista Dmitrij Gluchovskij, che ha pubblicato nel 2002 il primo libro della saga su un forum online, dove ogni lettore, avrebbe potuto leggere il testo in modo gratuito e partecipare alla stesura della stessa, per poi ispirare un videogioco sviluppato per Xbox 360 e PC.

La serie di Metro è ambientata in un futuro non troppo lontano dal nostro presente in Russia, dove i tunnel della metropolitana di Mosca hanno funzionato, per caso fortuito, da rifugi anti atomici durante la caduta delle bombe. Le vicende della serie seguono il protagonista Artyom, che si districa nei tunnel metropolitani della città ormai distrutta. All’interno dei tunnel, i sopravvissuti si sono divisi in gruppi per occupare ognuna le rispettive stazioni e fermate, che fungono da piccole città stato. Ognuna di queste è più organizzata di altre, dove la meglio equipaggiata fa da ago della bilancia in un ambiente per lo più freddo, violento e buio, dove ogni persona e risorsa può fare la differenza tra la vita e la morte.

La serie del titolo d’azione, avventura, survival horror e sparatutto in prima persona, è stata sviluppata da 4A Games e pubblicati da Koch Media fino al 2013, poi successivamente da Deep Silver dallo stesso anno. I titoli della saga videoludica vanno di pari passo con quella letteraria: il primo libro Metro: 2033 ha ispirato l’omonimo gioco, mentre Metro 2034 ispirò Metro: Last Light, entrambi i titoli disponibili per PC, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Così lo è stato anche con Metro 2035 per Metro: Exodus, disponibile per PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 e Google Stadia.

S.T.A.L.K.E.R.

Quella di S.T.A.L.K.E.R. è una serie videoludica basata sul libro scritto dai fratelli Arkadi e Boris Strugackij. La serie videoludica è ispirata dagli eventi del libro in cui è presente la “Zona“, che viene esplorata dagli Stalker che cercano e trovano manufatti di origini strane. La Zona menzionata nel libro è l’area radioattiva dove avvenne l’esplosione della centrale nucleare a Chernobyl, nel 1986.

Ciò che da inizio alle vicende della serie videoludica, è che nella suddetta area ora sfortunatamente invivibile, avviene una seconda esplosione all’interno del reattore nucleare nel 2006. Questa seconda esplosione ha fatto sì che nelle zone circostanti le leggi della fisica vengano stravolte: l’area si allarga di 5 km intorno alla centrale nucleare, avvengono strani accadimenti, anomalie radioattive e morti misteriose. All’interno della serie si gioca nei panni di uno Stalker, una persona in grado di muoversi dentro la “Zona” radioattiva di Chernobyl, con adeguate preparazioni ed equipaggiamenti, avente l’intento di esplorarla per scoprirne i segreti.

La serie d’azione, sparatutto in prima persona ed a tratti un survival horror, racconta le storie di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ed infine S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, la quale sua disponibilità sarà per l’8 dicembre 2022 come esclusiva per le console di ultima generazione Xbox e PC. Tutta la saga è sviluppata dalla casa sviluppatrice GSC Game World che ha reso disponibile i primi tre capitoli solo per PC.

MAD MAX

Per i giocatori amanti dell’avventura, d’azione e delle automobili personalizzabili, esiste il gioco di Mad Max uscito nel 2015. Il titolo è stato sviluppato da Avalanche Studios dopo l’uscita del film acclamato dalla critica nello stesso anno, ovvero, Mad Max Fury Road. Quella di Mad Max è una saga hollywoodiana risalente dal primo film del 1979 girato dal regista George Miller. Il protagonista Max, interpretato nei primi film da Mel Gibson e nell’ultimo film da Tom Hardy, viaggia nell’Australia Post Apocalittica con la sua velocissima automobile V8 Interceptor.

Nel gioco, Max è in procinto di superare una zona la quale pullula di Figli di Guerra, che riescono a catturare il protagonista e rubare la sua macchina. Max cercherà di riottenere la sua vettura con l’aiuto del meccanico Chumbucket, che a sua volta verrà aiutato da Max per la costruzione di un’automobile appartenente al meccanico, ovvero, la Magnum Opus. Il titolo open-world permette al giocatore di percorrere le lande desolate e desertiche a bordo del suddetto bolide, permettendo un’amplia esplorazione di obiettivi primari e secondari e per dei potenziamenti, che non sono solo per la vettura estremamente personalizzabile a livello estetico e di prestazioni, ma anche per il personaggio che si gioca.

Il gioco d’azione e di avventura è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, e PC.

FALLOUT

La serie di fantascienza, d’azione, di gioco di ruolo e sparatutto in prima e terza persona di Fallout, è una vera e propria denuncia alla guerra ed ai suoi orrori e conseguenze, “poiché la guerra, la guerra non cambia mai”. In origine i primi due capitoli più qualche altro spin off, furono della casa sviluppatrice Interplay Entertainment. Fallout 1, Fallout 2 ed i suddetti spin off sono dei giochi punti e clicca, dove i combattimenti a turni fanno da padrone insieme alla componente di gioco di ruolo che ha reso celebre la serie, ora appartenete a Bethesda, che rilasciò il suo primo ma terzo capitolo della serie Fallout 3, seguito poi da Fallout New Vegas, Fallout 4 ed ora Fallout 76.

Ogni capitolo della serie ha l’obiettivo di parlare dell’impatto dell’uomo sull’ambiente e sugli umani stessi, che dopo la Grande Guerra, continuano a combattersi tra di loro per scopi ed ideali diversi in guerre tra fazioni. Nella serie si giocherà un protagonista diverso per ogni titolo, permettendo così una maggior immersione creando il personaggio, non solo esteticamente ma anche definendo le sue statistiche, che influenzeranno il gameplay durante l’esperienza di gioco. In ogni capitolo si vivrà una trama ricca ed intricata, piena di missioni secondarie che possono contenere dettagli della lore nascosta nel gioco, che raccontano la vita prima dell’apocalisse nucleare. I titoli presentano una grande mappa esplorabile, colma di punti di interesse che a loro volta sono pieni di dettagli, oggetti, equipaggiamenti e potenziamenti, che permettono all’utente di progredire ed andare avanti nella trama.

I titoli di Fallout 1 e Fallout 2 sono disponibili per PC. Fallout 3 e Fallout New Vegas sono disponibili per PS3, PC e Xbox 360, mentre Fallout 4 e Fallout 76 sono disponibili per Xbox One, PS4 e PC.

The Last Of Us I e Part II

Il primo titolo The Last of Us, uscito nel 2014 in Europa, aveva catturato il mondo già dalle prime ore di gioco strappalacrime, e Naughty Dog ha continuato la storia con The Last of Us Part II uscito nel 2020. I due titoli sono due giochi d’azione e d’avventura con componente survival horror, sviluppati da Naughty Dog. A differenza dei titoli proposti prima nell’articolo, questi due giochi hanno luogo in un mondo Post-Apocalittico non causato da armi nucleari, ma da qualcosa di diverso.

The Last of Us ci catapulta in un’avventura che inizia nella più completa normalità di una vita quotidiana, che viene spezzata in un battito di ciglia quando un’epidemia generata da un fungo rende aggressivi gli umani, fino a far perdere coscienza di sé e delle proprie azioni. Nel primo titolo vestiamo i panni di Joel, conosciuto nel prologo del gioco e che accompagnerà la bambina Ellie verso la sua meta, attraversando un’ambientazione dove la natura prende il posto della civiltà ormai andata, incontrando nemici e difficoltà di ogni genere, come umanoidi mostruosi, gli umani e l’ambiente stesso.

The Last of Us II continua la storia del titolo precedente con nuovi personaggi che vengono inseriti nella trama, permettendoci di giocare però stavolta nei panni di una Ellie cresciuta. Le vicende del gioco hanno luogo quattro anni dopo la fine del primo capitolo, dove Ellie inizierà un viaggio in seguito ad un evento che cambierà la sua vita. The Last of Us Part II inoltre introduce la seconda protagonista femminile del gioco, ossia Abby. La sua storia è tutta da scoprire!

The Last of Us è disponibile per le piattaforme in esclusiva Sony su PS3 e PS4, mentre The Last of Us Part II per PS4 e PS5 tramite una patch dedicata.

Titolo bonus: The Long Dark

Dopo questa lista di cinque serie Post-Apocalittiche, è giusto offrire un bonus per chiudere in bellezza, consigliandovi The Long Dark. Il gioco d’azione, survival e d’avventura, è stato sviluppato da Hinterland Games, che ha successivamente rilasciato il titolo nel 2017.

In questo gioco il mondo ha subito una serie di forti tempeste solari, ricche di potenza magnetica. Il sole ha mandato in tilt ogni genere di apparecchiatura elettronica, e con esse, la civiltà umana. Con queste premesse vestiamo i panni di un pilota sopravvissuto ad uno schianto aereo causato dall’evento cataclismico. Il pilota sopravvissuto deve riuscire a resistere nella località canadese di Great Bear Island, la quale è suddivisa in diverse regioni, ognuna con le sue caratteristiche. Il giocatore deve fare attenzione a cinque parametri vitali per garantirsi la sopravvivenza in un clima rigido e freddo, esplorando la mappa in cerca di risorse utili a mantenere alte i suddetti parametri. Di notte se si avrà abbastanza fortuna, l’aurora boreale sarà influente per un evento che spetterà ai giocatori scoprire cosa fa accadere. Il gioco ha anche una modalità survival oltre alla modalità storia, dove nella prima, il giocatore tenterà di sopravvivere il più a lungo possibile nella natura selvaggia.

The Long Dark è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La Post Apocalisse, è un genere che attira ogni giorno tantissimi curiosi in cerca di altissime difficoltà da superare, poiché questo tipo di scenario è il più ostile all’uomo, infatti più è grande la difficoltà da superare, più la soddisfazione e la gloria di aver superato le avversità sono alte. Lo scopo di questo genere è quello di denunciare l’impatto che l’uomo ha sull’ambiente e su tutti gli esseri viventi, creando ambientazioni che ci facciano riflettere sulle possibili conseguenze future delle nostre attuali azioni e sul nostro modo di vivere la quotidianità, nella speranza che le piccole buone azioni che compiamo, nell’insieme, possano fare la differenza in futuro per un mondo migliore.