Leggende Pokémon Arceus vende 1.4 milioni di copie in soli tre giorni

Pokémon come una serie non ha davvero avuto un rilascio che si sente così importante come Leggende Pokémon Arceus in un bel po’ di tempo, e dato quanto disperatamente la serie aveva avuto bisogno di una grande scossa fino ad ora, che è facile da capire. Quell’eccitazione, combinata con la forte accoglienza della critica per il gioco, ha portato, senza sorpresa, a vendite impressionanti.

Come riportato da Famitsu, Leggende Pokémon Arceus ha venduto 1,425 milioni di unità in Giappone nei primi tre giorni dal lancio. Questo lo mette davanti al recente Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendete, che ha venduto 1,39 milioni di unità in Giappone al lancio, così come Pokemon Spada e Scudo del 2019, che ha gestito 1,36 milioni di unità. Si tratta, infatti, del secondo più grande lancio per un gioco Switch in Giappone fino ad oggi, dietro solo ad Animal Crossing: New Horizons, che ha venduto ben 1,88 milioni di unità al suo lancio giapponese.