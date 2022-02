Horizon Forbidden West: ecco il nuovo trailer

Nel corso delle recenti ore, Sony Interactive Entertainment insieme allo sviluppatore Guerrilla Games hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer inedito dedicato interamente a Horizon Forbidden West, nuovo capitolo della serie, in arrivo sugli scaffali dei negozi nella giornata del 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Manca veramente poco all’uscita del gioco, infatti, l’azienda sta caricando costantemente materiale e non solo proprio per stuzzicare gli appassionati dell’opera con protagonista Aloy.

Detto ciò, la clip video, disponibile per la visione in calce alla notizia, mostra le sfide che dovranno affrontare i giocatori nell’Ovest Proibito. Nella descrizione del video, si parla apertamente di gadget, armi, armature e ovviamente alle abilità che Aloy sarà in grado di padroneggiare contro i nemici che incontrerà sul suo cammino. Insomma, a breve, i giocatori potranno partire per un nuovo viaggio all’insegna dell’open world.