Edge of Eternity: nuovo filmato gameplay su console

Mancano pochi giorni all’uscita di Edge of Eternity su console. Già disponibile su PC, il JRPG sviluppato da Midgar Studio e pubblicato da Dear Villagers arriverà infatti il 10 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass. Sarà poi disponibile anche su Nintendo Switch in cloud dal 23 febbraio.

Per l’occasione il publisher ha pubblicato un nuovo video di quasi venti minuti, che potete vedere qui sotto, che mostra dialoghi, combattimenti, apprendimenti di abilità e anche cavalcature.

Questa la descrizione di Edge of Eternity, via Steam:

Il mondo di Heryon è dilaniato. Anni fa l’arrivo di una misteriosa forza aliena fece precipitare il pianeta in una guerra cataclismica senza fine, in cui sia la magia che la tecnologia furono scatenate nei modi più estremi e oscuri.

Ora è emersa una minaccia ancor più grande: in un ignobile atto di guerra, gli invasori hanno diffuso la Corrosione, una malattia mortale che trasforma gli esseri viventi in ogni genere di abominio deforme.

In questa situazione disperata, un giovane soldato dovrà affrontare il suo destino e imbarcarsi in un viaggio epico che cambierà per sempre il fato di Heryon…

Caratteristiche: