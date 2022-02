Company of Heroes 3: esce un nuovo video

Company of Heroes 3 è stato mostrato lo scorso luglio oramai, e adesso i giocatori si chiedono quando potranno di fatto mettere le mani sul terzo capitolo dello storico franchise di Relic Entertainment. Anche se purtroppo la compagnia non ha voluto dire ancora quando verrà rilasciato il titolo ufficialmente (anche se si sospetta sul tardo 2022), non hanno voluto lasciare i loro leali fan con il vuoto, e pertanto hanno mostrato un trailer della campagna, con tanto di spiegazione da parte dei developer. La nuova mappa della campagna dinamica offre uno stile di gioco “sandbox”, permette ai giocatori di avere una visione complessiva della situazione di guerra e di prendere decisioni con un livello di strategia mai visto prima. Il mission designer David Milne spiega, nel video, come Relic abbia progettato le missioni in modo da garantire sempre un certo livello di sfida, ma come ognuna di essa possa essere completata a prescindere dalla fazione e dalle unità scelte. Il team di sviluppo ci assicura che i giocatori vivranno epiche battaglie storiche ambientate in luoghi celebri, scoprendo anche tante piccole storie mai raccontate della seconda guerra mondiale. Dal resto, il loro obiettivo è premiare l’originalità e lo spirito d’indipendenza dei giocatori di Company of Heroes 3, dando un sacco di occasioni per completare il loro arsenale da guerra senza avere ostacoli problematici.