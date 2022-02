Netflix: ecco i film in arrivo nel 2022

Netflix ha da poco pubblicato una video anteprima dei film che arriveranno durante questo 2022. Insieme al video arriva anche il comunicato ufficiale sul sito.

Tanti i generi, che porteranno risate o lacrime, brividi o tifo da stadio, ogni settimana dell’anno con cast d’eccezione: dall’azione adrenalinica di The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans o all’avventura fantascientifica epica di The Mothership con Halle Berry. Potrete tornare sulla scena del crimine con Daniel Craig nel film di Rian Johnson, Knives Out 2 o seguire Millie Bobby Brown e Henry Cavill in Enola Holmes 2. Scegliere tra la doppietta di Adam Sandler (Hustle e Spaceman) o Jamie Foxx (Day Shift – A caccia di vampiri e They Cloned Tyrone), oppure fare il pieno di risate con i duetti comici di Jonah Hill ed Eddie Murphy (You People), Kevin Hart e Mark Wahlberg (Me Time) o Jordan Peele e Keegan-Michael Key, che si ritrovano nel lungometraggio in stop-motion Wendell & Wild.

Se cercate l’intrattenimento per tutta la famiglia, potete tornare indietro nel tempo insieme a Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Zoe Saldaña con The Adam Project. Potrete partire per un viaggio fantastico con il lungometraggio animato Il mostro dei mari, oppure Slumberland – Nel mondo dei sogni con Jason Momoa o ancora The School for Good and Evil con Charlize Theron e Kerry Washington. E infine cantare insieme a Lashana Lynch ed Emma Thompson in Matilda di Roald Dahl.

Qui sotto potete vedere il trailer delle anteprime dei film 2022 di Netflix, ricordandovi anche di come l’azienda di Los Gatos sia entrata lo scorso anno anche nel mondo del gaming.