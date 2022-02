Neptunia X Senran Kagura Ninja Warriors: il gioco uscirà in America e in Europa

Il grande gioco di Neptunia X Senran Kagura Ninja Warriors arriverà anche in Occidente, ed è ufficiale. La notizia di oggi è stata fondamentale, poiché molti giocatori e amanti dei due franchise in Occidente non sapevano se questo titolo sarebbe approdato anche al di fuori del Giappone, considerando che non erano state dette alcune informazioni a riguardo. Anche se si tratterà di una localizzazione davvero di base, è bene vedere che i ragazzi di Tamsoft hanno pensato di darci questa grande opportunità. Il gioco arriverà sia in Europa che in Nord America: nel primo caso, potrete aspettarvi un release time il 22 aprile, mentre il secondo tre giorni prima, ovvero il 19. Inoltre, i giocatori della versione su Nintendo Switch avranno a disposizione una versione alternativa, in cui potranno modificare la difficoltà generale e avere a due costumi completamente unici. La descrizione del gioco ci offre una ricca storia:

“Lo stile Compa che ha imparato le arti ninja basate sulla tecnica del comando. Lo stile Honeypa che ha imparato le arti ninja radicate nella tecnica dell’azione. I due campi erano bloccati in una spietata competizione di abilità per raggiungere l’egemonia, ma mentre continuavano a combattere, un misterioso esercito di ninja meccanici fece il loro assalto. L’esercito dei ninja meccanici invase in un istante le nazioni più piccole e il leader della Legione Steeme, Yoh Gamer, fece un annuncio al mondo: La Super NINJA War per decidere la scuola più forte del mondo sta per iniziare!”

I due franchise hanno fatto un bel po’ di strada, e uno degli ultimi titoli di Senran Kagura ha comunque risaltato parecchio nel lungo termine, dando un sacco di contenuti ai giocatori per molto tempo, fino alla fine del 2019. Il gioco uscirà ad aprile, quindi preparatevi a dare il meglio su Neptunia X Senran Kagura Ninja Warriors.