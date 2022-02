Sifu: rivelato un corto live action del gioco

Oramai, Sifu è alle porte. Il grande picchiaduro beat em up sviluppato da Sloclap arriverà l’8 febbraio su PlayStation e PC, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questo grande titolo per l’occasione. Ciononostante, non è tutto quello che ci potevamo aspettare dal gioco. Infatti, è uscito un curioso corto live action con il nostro protagonista in azione…dal vivo! Lo possiamo vedere farsi strada attraverso decine e decine di nemici agguerriti e armati fino ai denti, mentre cerca disperatamente di trovare il colpevole della morte della sua famiglia, ovvero la sua missione. Nonostante possa morire, Sifu non può veramente mai morire, ma semplicemente invecchia di un po’, peggiorando la sua agilità ma aumentando la sua capacità di combattimento nella distanza ravvicinata, e il live action trasmette perfettamente questa meccanica.

“Sifu è il film di arti marziali che hai sempre voluto giocare! Vi siete mai chiesti come sarebbe un vero film? Sloclap ha collaborato con il regista Christopher Clark Cowan (youtube RivenX3i) per portare SIFU all’azione dal vivo in questo cortometraggio girato a Los Angeles. Scopri il nostro personaggio principale mentre dà la caccia a Fajar, uno degli assassini che ha ucciso suo padre. Sifu è il nuovo gioco di Sloclap, lo studio indipendente dietro Absolver. Un gioco d’azione in terza persona caratterizzato da intensi combattimenti corpo a corpo, ti mette al controllo di un giovane studente di Kung-Fu in un percorso di vendetta.”

Assisterete il grande artista di arti marziali nella sua missione per la vendetta? Vedremo se avrete la stoffa per essere dei veri duri, quando Sifu uscirà l’8 febbraio.