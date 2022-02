Smite: Shiva è finalmente disponibile

All’inizio di quest’anno, Hi-Rez Studios ha mostrato la nuova modalità di gioco Slash permanente di Smite e ha anticipato l’arrivo di Shiva, il Distruttore della divinità induista, e sarà collocato nel Pantheon degli dei Indù con la classifica di Guerriero. Ebbene, ora dobbiamo dirvi che il dio è già qui, pertanto andate a provare questo grande omaccione nell’arena. Hi-Rez ha rivelato Shiva nel loro Update Show in una live su Twitch, ma i giocatori possono aggiornarsi sulle abilità e le skin di Shiva attraverso le note di aggiornamento 9.2. In Smite, Shiva segue da vicino le raffigurazioni tradizionali del dio indù con la sua pelle bluastra, abiti con stampe animalesche, collana di perline e un serpente avvolto intorno al collo. La sua arma, ispirata al tridente Trishula di Shiva, infligge danni attraverso un attacco chiamato Emblazoned Sweep. Questo attacco utilizza il fuoco di Agni mentre attira i nemici e disegna un firewall. Qualsiasi nemico che passa attraverso il firewall ottiene un debuff di riduzione della protezione. Attaccato al tridente con un filo di perline c’è il tamburo di Shiva chiamato Damaru. Un’ondata di energia danneggia i nemici quando il tamburo trema, ma gli alleati otterranno un buff alla velocità d’attacco. Mentre Pillar of Dawn provoca danni ai nemici ad ogni scatto, la danza divina Tandava di Shiva cura gli alleati e ripristina Mana. Passivamente con Samsara, Shiva attraversa gli stati Bliss e Distruzione – stati usati in Emblazoned Sweep, Damaru’s Tempo e Pillar of Dawn – che riduce i tempi di recupero delle abilità non Ultimate quando si passa da uno stato all’altro.