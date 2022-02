Dying Light 2 Stay Human Recensione: zombie, parkour e rock & roll

Lo strabiliante 2022 videoludico sta entrando subito nel vivo, grazie a un mese di febbraio a dir poco pirotecnico, di cui il primo alfiere è sicuramente Dying Light 2 Stay Human. Il titolo di Techland, arrivato a distanza di ormai oltre quattro anni dall’annuncio e al seguito di uno sviluppo tormentato e travagliato, è senza ombra di dubbio uno dei prodotti più attesi di quest’anno, al netto della perdita al timone del progetto di Chris Avallone, la cui assenza, comunque, si fa sentire e non poco in diverse circostanze. Dying Light 2 Stay Human, proprio a seguito della sua complicata gestazione, è un prodotto difficile da valutare: spettacolare, divertente e appagante da un lato ma non privo di alcune mancanze dall’altro, per un risultato complessivo comunque più che convincente.

Del resto, così come con il primo capitolo, i ragazzi di Techland non hanno l’obiettivo di rivoluzionare il genere di riferimento, né tantomeno di creare un punto di rottura rispetto alla precedente produzione ma, anzi, questo secondo capitolo risulta proprio una sorta di versione migliorata e straordinariamente ampliata di quello arrivato su PlayStation 4 nell’ormai “lontano” 2015, che ha saputo stregare la platea e gli addetti ai lavori. Questo nuovo capitolo è finito però col rimanere per certi versi schiacciato non tanto dal complicato percorso di sviluppo quanto dalle enormi attese che portava con sé, proprio grazie al grande successo ottenuto dal suo predecessore. Sia chiaro, siamo di fronte a un prodotto incredibilmente divertente da giocare, appagante da vivere e anche per lunghi tratti memorabile da vedere e da ascoltare, ma alla fine della corsa non riesce a infrangere la sua barriera qualitativa, risultando uno splendido action open world ma lontano da quello che sarebbe potuto diventare con uno sviluppo più omogeneo e meno turbolento. Se siete curiosi di approfondire la nostra disamina completa di Dying Light 2 Stay Human non vi resta che proseguire con la lettura della nostra recensione.

Dying Light 2 Stay Human: una lunga cavalcata verso la verità

Prima di analizzare la struttura narrativa di questo Dying Light 2 Stay Human, è giusto fare una doverosa premessa. Il sequel dell’ottimo Dying Light di Techland si piazza a livello cronologico ben venti anni dopo rispetto al sopracitato primo capitolo della serie, con ovvie conseguenze in termini di narrazione e gestione della storia stessa. Questa scelta, chiaramente, agevola chi ha saltato l’appuntamento con l’avventura di Kyle: pur con qualche importante riferimento alle vicende passate, infatti, Dying Light 2, grazie anche al cambio di location e al sensibile passaggio, lento e inesorabile, a una location diversa, martoriata dal peso degli anni e dagli effetti della pandemia, è un prodotto godibilissimo anche per i neofiti, che potrebbero apprezzare meno alcune situazioni ma che non avranno alcuna difficoltà nell’entrare in confidenza con l’ecosistema narrativo e tematico del titolo di Techland. Subito dopo la splendida quanto angosciante cinematica iniziale, che ci fa un po’ da presentazione e da introduzione a ciò che ci aspetta una volta indossati i panni del Pellegrino Aiden, il gioco ci catapulta subito nell’azione, a testimonianza di quanto, anche narrativamente parlando, tutta la produzione sia pervasa da una sana volontà di trascinare via il giocatore con un ritmo frenetico e che sembra non voler lasciare spazio nemmeno per respirare. Il protagonista della storia è dunque Aiden Caldwell uno dei Pellegrini, un giovane facente parte da una delle fazioni “umane” presenti nel mondo di gioco, molto importanti e centrali a livello tematico e che prendono spunto un po’ da produzioni come TWD e The 100 nella loro visione del mondo e nella conseguente gestione di ciò che è rimasto il mondo di gioco. Al netto del suo ruolo nella fazione sopracitata e della sua rilevanza sociale, la missione di Aiden è però ben chiara sin dall’inizio ed è estremamente personale: ritrovare la piccola Mia, la sua sorellina di cui non sa più nulla se non che, in qualche modo, è riuscita a sopravvivere all’orrore di un passato avvolto nell’oscurità e nel terrore più totale.

Senza entrare nel dettaglio e con la volontà precisa di farvi scoprire tutti i dettagli in maniera squisitamente vergine e immacolata, vi basti sapere che il racconto vive proprio sotto questo aspetto di una classica struttura a flashback, una soluzione già usata e abusata un po’ a destra e a manca e che vuole aiutare a ricostruire le vicende del passato proprio dello stesso Aiden e della sua difficile infanzia, che avrà delle ripercussioni ovvie e tangibili anche sul presente e sul futuro, sia a livello tematico e narrativo sia proprio ludico. Aiden, infatti, vuole a tutti costi ricucire il doloroso strappo a cui è stato costretto a esporsi: vuole ritrovare sua sorella, e per farlo è disposto a praticamente tutto, anche allearsi con personaggi di ventura, incontrati durante il lungo percorso lungo le mura di Villador, una delle ultime città fortificate degli uomini, ancora in lotta contro la piaga che ha mutato gli esseri umani in zombie e che continua a flagellare il mondo con la presenza di creature sempre più minacciose e desiderose di seminare morte e distruzione.

In questo contesto si snoda una storia, al di là delle vicende personali del protagonista, interessante e ben congegnata, con tante forze in gioco e con tanti spunti narrativi molto interessanti, impreziositi da un nutrito insieme di colpi di scena che rendono tutta la narrazione piacevole e affascinante per praticamente tutta la sua durata. Lungo la strada per perseguire i propri obiettivi Aiden è infatti chiamato a unirsi a una delle fazioni in gioco, ossia i Pacificatori o i Sopravvissuti, perennemente in lotta tra di loro a livello concettuale e tematico ma soprattutto in contrasto con gli spietati Rinnegati, desiderosi di seminare soltanto morte e terrore, appropriandosi in maniera poco ortodossa di quella che è la vita umana o ciò che ne resta, contestualizzandola in un mondo tanto oscuro e sepolcrale. Scegliere se ascoltare i desideri di rifondazione dei Pacifcatori o quelli di ordine dei Sopravvisuti è comunque uno step che narrativamente parlando non stravolge più di tanto la storia ed è proprio questo uno degli aspetti meno riusciti della produzione. Per quanto piacevole e mai noiosa, la narrazione sembra avere poco spazio per “rotture” narrative generate da quelle che sono le scelte del giocatore, in qualche modo sempre e comunque indirizzate verso una strada che sembra impossibile da ignorare. Al netto di tutto, è però doveroso ammettere che il racconto e anche la gestione del cast e dei suoi interpreti funziona e convince. La storia, come dicevamo, si lascia vivere tutta d’un fiato, specialmente quando ci si stacca dal filone narrativo principale e si decide di abbracciare tutto il blocco “secondario”, perfettamente in linea con la storia e, anzi, quasi necessario per conoscere veramente appieno il mondo di gioco. Se proprio volessimo trovare un pelo nell’uovo in tutta questa struttura, probabilmente, potrebbe essere quello relativo al villain principale, sicuramente ben caratterizzato ma in qualche modo meno ispirato di quanto ci saremmo aspettati. Non una mancanza di poco conto, certo, ma nemmeno niente che possa rovinare più di tanto un percorso narrativo sicuramente molto interessante, per quanto migliorabile.

Dying Light 2 Stay Human: un open world per tutti i gusti

Poco fa vi abbiamo accennato il discorso, per nulla marginale, sulla gestione e la progressione delle missioni all’interno del gioco, divise come da tradizione in incarichi principali e secondari, focalizzandoci proprio sulla bontà di quest’ultimi in termini squisitamente narrativi. Ebbene, è giusto sottolineare quanto anche a livello ludico questi risultino incredibilmente entusiasmanti e avvincenti e aiutano non poco un gameplay che si dimostra sin dalle primissime battute intrigante, divertente e appagante, per quanto acerbo e singhiozzante sotto alcuni aspetti. Per analizzare bene il tutto è necessario ribadire un concetto già abbastanza chiaro: Dying Light 2 è esattamente come il primo capitolo, ossia un open world con spiccate sfumature da RPG, ancor più marcate e rilevanti nell’economia della produzione che vuole migliorare ed espandere i suoi orizzonti strutturali e ludici e per diversi aspetti centra appieno l’obiettivo. In Dying Light 2 è fondamentale, sia per cimentarsi nell’avventura principale sia per portare a termine le attività secondarie o le varie sfide, tenere sempre sotto controllo l’inventario e la propria dotazione, ampiamente personalizzabile ma soprattutto crafatabile, così come gli elementi quali medicine e potenziamenti vari, i quali risultano spesso e volentieri decisivi per una corretta e più agevole progressione. Va da sé che la raccolta di strumenti utili e materiali di prima necessità diventa rapidamente un passaggio fondamentale nell’ecosistema ludico del gioco, incanalando buona parte delle attenzioni verso un fattore preciso: l’esplorazione. È inutile girarci intorno: l’esplorazione dell’enorme struttura open-world coniata da Techland è uno degli aspetti più appaganti e intriganti della produzione e non poteva essere altrimenti, ma attenzione, perché oltre a pullulare di oggetti da raccogliere, piante per produrre pozioni e segreti da scoprire, il mondo di gioco è anche un minacciosissimo agglomerato di minacce, non per forza di cose, come vi abbiamo già anticipato poc’anzi, provenienti dai redivivi.

Proprio a tal proposito diventa decisivo e centrale il ruolo del parkour, che come da tradizione della serie risulta un elemento imprescindibile proprio ai fini dell’esplorazione stessa, un’esplorazione che come dicevamo affonda le sue radici nella natura ancor più open world di questo sequel. Techland ha reso il nuovo Dying Light enorme, smisurato e variegato e proprio rapportandolo alla sua natura incredibilmente straripante di contenuti che il parkour diventa un qualcosa di praticamente obbligatorio da gestire e da vivere. In questo sequel le abilità di Aiden nello scalare rapidamente muri, superfici e quant’altro è stata resa ancor più massiccia dal team di sviluppo, che proprio in onore della rapidità e della “frenesia” generale ha voluto rendere queste fasi ancor più semplici e spontanee, per quanto però non prive di alcune imprecisioni, generate soprattutto da una quantità di animazioni non sempre a fuoco e da un’eccessiva “pesantezza” di alcuni passaggi che più di una volta spezzano il ritmo generale ed espongono Aiden a pericoli tutto sommato evitabili. Già, i pericoli. Fidatevi: sono tanti, sia di giorno sia, e soprattutto, di notte. Come da tradizione, infatti, il ciclo giorno/notte genera situazioni diverse sia a livello esplorativo sia a livello ludico, il che incide e non poco anche sulla progressione delle missioni, sia quelle principali ma soprattutto secondarie. Girovagare di giorno o di notte cambia la pericolosità e la tipologia di nemici sparsi per le mappe, con conseguenti ripercussioni su quella che è la gestione degli scontri stessi e della dotazione in proprio possesso. Dying Light 2 Stay Human pullula di nemici e sta proprio al giocatore decidere come e se affrontarli, se muoversi alla luce del giorno o se insediarsi senza paura nell’oscurità della notte, che genera però un ulteriore nemico: se stessi. Senza entrare troppo nel dettaglio, vi diciamo soltanto che Aiden viene infettato a inizio gioco e le ripercussioni, sotto tutti i punti di vista, sono ben visibili sin da subito ma si evidenziano man mano, col passare delle ore di gioco. Scegliere come muoversi è quindi una chiave di lettura predominante nella gestione delle tante ore di gioco necessarie per completare l’avventura, a cui si aggiungono praticamente il triplo delle ore necessarie per completare tutte le attività che già di primo acchito sembrano veramente soverchianti, sia per numero sia per densità e varietà.

Scegli chi sei, rimani te stesso

Come già detto poco sopra, questo Dying Light 2 Stay Human ha radici da GDR ben più marcate del suo predecessore e lo si capisce rapidamente. Aprendo il menù di gioco (ricordiamo che il gioco può essere affrontato in co-op con massimo quattro giocatori) è subito possibile appurare la presenza di diverse voci, che sin da subito lasciano comprendere cosa ci aspetta una volta iniziata l’avventura. Aiden è infatti equipaggiabile con tantissimi oggetti: corazza, braccia, mani e quant’altro, oltre alla possibilità di utilizzare “gioielli” con bonus diversi e che rendono la gestione dello stesso inventario uno step decisamente importante per il viaggio. A ciò, chiaramente, si aggiunge la gestione delle armi, come sempre tante (ma poco differenziate, a dire la verità!) e che offrono al giocatore diversi approcci nel trucidare le orde nemiche. Vi diciamo però la verità: così come nel primo capitolo, non preferirete mai un’arma a distanza (balestra ecc) ma andrete sempre a optare per una delle tanti armi corpo a corpo, oggettivamente sempre e comunque le più efficaci. Proprio facendo leva su questa convinzione, il team di sviluppo ha inserito alcune meccaniche proprio legate sia alle movenze di Aiden sia all’utilizzo degli attacchi corpo a corpo, il vero e proprio fulcro di un sistema di combattimento che, al netto delle novità introdotte, si mantiene comunque molto tradizionale e semplicistico. Machete o mazza alla mano il tutto si riduce quasi sempre all’alternanza di parate e contrattacchi, ed è un peccato, perché questo vanifica in qualche modo la scelta degli sviluppatori di mettere a disposizione armi di rarità diversa, potenziabili attraverso un sistema di crafting anche piuttosto variegato ma che nel complesso risulta sempre un po’ in qualche modo fine a se stesso. I limiti dell’impiego delle armi e di conseguenza del combat system sono legati anche all’IA dei nemici, in particolare quelli umani. Se (e non è così) potrebbe risultare comprensibile la scarsa intelligenza tattica degli zombie, e anche delle creature più pericolose, a lasciarci un po’ amareggiati è sicuramente la natura bellica degli avversari ancora in carne e ossa.

Questi ultimi sono risultati quasi sempre non in grado di risultare una vera minaccia, poiché imbrigliati in una serie di movenze fin troppo ripetitive e scontate, che azzerano o comunque riducono fortemente il livello di sfida una volta iniziato uno scontro. Per quanto ci riguarda, combattere è certamente la fase meno divertente del gioco, ma non era sicuramente un mistero e non può risultare un elemento “negativo” nella valutazione complessiva più di tanto. Dying Light 2, così come il suo predecessore, affonda le sue radici nell’esplorazione, nella sensazione di libertà e nel lasciarsi trasportare da un mondo di gioco ricco di possibilità e di cose da fare. Tutto questo, comunque, tenendo bene a mente che la vena ruolistica del gioco si sente anche considerando la progressione stessa del buon protagonista, caratterizzata anche dalla presenza di un albero delle abilità decisamente molto interessante e sfaccettato. Pur mancante di un pezzo rispetto a quello del primo capitolo, con l’attenzione generale che rimane fissata su due rami ben precisi: il combattimento e il parkour. Ci leviamo subito il dente: entrambi risultano fondamentali per proseguire in maniera più efficace, poiché le varie abilità sbloccabili sono quasi sempre importanti e in qualche modo “necessarie” per le varie situazioni, specialmente nelle fasi più avanzate del gioco. A livello contenutistico, dunque, non possiamo assolutamente lamentarci del lavoro svolto da Techland, capace di espandere e migliorare il primo capitolo sotto praticamente ogni punto di vista, seppur con qualche piccola sbavatura che comunque abbiamo già analizzato e portato alla luce.

Un comparto audiovisivo con tante luci e qualche ombra

Anche da un punto di vista strettamente tecnico e artistico, Dying Light 2 si presenta ai nastri di partenza con tante luci e qualche ombra, alcune di esse ingombranti e fastidiose. Se Villador è semplicemente splendida da vedere, coi panorami mozzafiato e con alcuni scorci a tratti impensabili, anche contestualizzando il tutto con l’oscurità e la decadenza dell’infausto 2036 che fa da sfondo al gioco, a lasciarci qualche dubbio è l’ottimizzazione generale del prodotto, che in alcuni casi si espone a qualche lacuna a alcune mancanze difficili da ignorare. Va detto che Dying Light 2 offre al giocatore ben tre modalità grafiche differenti (ci riferiamo alla versione PS5, da noi testata in fase di recensione grazie a un codice fornitoci dal publisher) le quali, come un po’ da tradizione, permettono di scegliere tra la qualità grafica, la fedeltà generale e le prestazioni. Come ormai da tradizione, abbiamo velocemente puntato a quest’ultima, scegliendo così di godere di un frame-rate maggiore, stabile sui 60 fps nella maggior parte dei casi, ma non perfettamente ancorato sui suoi standard. Nelle fasi più concitate e con più nemici a schermo, cosa che poi si verifica piuttosto spesso considerando la natura del gioco, il frame-rate infatti non risulta sempre solidissimo, generando alcuni segmenti di incertezza che possono risultare anche fatali, specialmente negli scontri con gli esseri umani piuttosto che con i redivivi, risultando invalidanti in diverse occasioni anche a livello di gameplay.

La domanda lecita, dunque, potrebbe essere perché non passare alla modalità Qualità con il frame rate fisso a 30 fps? Perché, ovviamente, per un titolo del genere è sempre consigliabile prediligere la velocità di aggiornamento, per quanto comunque è chiaro quanto con un target più alto in termini di risoluzione il gioco guadagni molto sotto il profilo dell’estetica e della resa finale, che rimane comunque di ottimo livello. A stupire, come dicevamo poc’anzi, sono infatti i giochi di luce, gli effetti sui particellari e la gestione della draw distance, semplicemente encomiabile in tutte le modalità grafiche, che rendono il viaggio di Aiden un vero e proprio giubilo di passo in passo, al netto delle sbavare elencate ma anche quelle legate ad alcune texture meno curate e ad alcuni asset riciclicati, seppur in maniera comprensibile e mai invadente. Seppur comunque “macchiato” dai difetti sopracitati, è impossibile non elogiare il risultato complessivo dell’opera, che pur senza far gridare al miracolo offre comunque degli sprazzi qualitativi importanti e difficili da ignorare, specialmente se si prende come punto di riferimento principale la natura artistica piuttosto che tecnica della produzione. Il vastissimo mondo di gioco è infatti tanto bello quanto pericoloso e si lascia vivere intensamente, grazie anche al sontuoso lavoro sotto l’aspetto sonoro del gioco, sia per quanto riguarda il doppiaggio sia per quel che concerne la soundtrack che accompagna il viaggio nei meandri dei letali e spaventosi anfratti di Villador. Il cast di doppiatori si è comportato infatti egregiamente, sia quelli più importanti sia i comprimari, e i vari brani che accompagnano le varie sezioni del gioco sono senza mezzi termini spettacolari e stimolanti, capaci di spingere il giocatore a fare sempre di più una volta indossati i panni di Aiden. Molto buona è anche la traduzione italiana, con battute sempre molto a fuoco e con una buona gestione di l’HUD, personalizzabile e modificabile in base praticamente a ogni esigenza.

Piattaforme: Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, Switch, PC

Sviluppatore: Techland

Publisher: Techland, Square Enix

Dying Light 2 Stay Human è un sublime action-rpg, per quanto però non sia riuscito a diventare quel prodotto “crack” a cui sembrava ambire in origine. Il complesso percorso di sviluppo, l’abbandono di Avallone e in generale la voglia di “giocare in casa” su alcuni aspetto ha fatto sì che alla fine della corsa sia stato confezionato un prodotto sì ottimo, ma non in grado di rappresentare un vero e proprio punto di rottura con il passato ma, anzi, che risulta in tutto e per tutto uno splendido more of the same. Sia chiaro, alcune cose funzionano meno bene, altre potevano essere gestite in maniera diversa e altre ancora ci hanno fatto schizzare estasiati dalla sedia, ma nel complesso non possiamo che consigliare il titolo a mani basse agli amanti sia del genere sia della serie, che sicuramente non rimpiangeranno l’acquisto, a patto però di chiudere un occhio sui problemi sopracitati e su qualche bug sporadico.