Far Cry 6: Il terzo e ultimo DLC arriva l’8 febbraio

Abbiamo visto diversi cattivi fare la loro storica ricomparsa in Far Cry 6, con tanto di Vaas e Pagan Min, ma sappiamo tutti che non c’è due senza tre. Infatti, l’8 febbraio è ora che anche il nostro ultimo cattivo del DLC del gioco, Joseph Seed, faccia la sua grande rimpatriata in Joseph: Collasso, e potrete giocare anche in modalità co-op attraverso il Buddy Pass, ma con un imprevisto twist nella trama.

I giocatori giocheranno nei panni di Joseph Seed, l’iconico cattivo di Far Cry 5, in una versione contorta di Hope County, Montana, per una nuova esperienza ispirata al genere roguelite. Mescolando azione intensa e narrazione, Joseph: Collasso fornirà un’opportunità unica, per i giocatori, di entrare nella mente torturata di Joseph, affrontare i suoi ex seguaci dopo che la sua fede è crollata, e infine affrontare i membri della sua famiglia mentre lotta per vincere i suoi demoni interiori.

Insomma, anche per questo supercattivo ci sarà un occasione per provare se stesso al mondo intero, ma sappiamo bene la natura contorta di cui sono macchiati. Per celebrare il grande lancio dell’ultimo DLC di Far Cry 6, Ubisoft ha deciso di fare una sorpresa ai giocatori, dando sconti fino al 40% attualmente applicati a tutte le edizioni di Far Cry 6 in tutti i negozi digitali. Inoltre, i proprietari del gioco possono ricevere il 25% di sconto sul Season Pass, e quindi un accesso più facile ai vari DLC. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserveranno anche questa volta, e chi lo sa, magari scopriremo qualcosa di più riguardante questo enigmatico ma carismatico antagonista.