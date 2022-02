Ghostwire Tokyo: ecco il gameplay trailer

Dopo l’annuncio della data d’uscita, Ghostwire Tokyo si è mostrato in uno showcase. Ecco cosa è stato fatto vedere del prossimo titolo horror di Tango Gameworks (autori di The Evil Within).

Lo showcase è stato presentato dal director Kenji Kimura, e il filmato è catturato dalla versione PlayStation 5. Una prima parte mostra più la parte relativa alla storia, con un video montato, e poi viene fatta vedere una sessione gameplay. La storia inizia con il protagonista Akito che si sveglia in una strada di Tokyo, dove scopre di essere collegato ad uno spirito, che si chiama K.K. La città giapponese è ora dominata da spiriti, che prendono spunto dalla tradizione giapponese. Viene mostrato il sisteam Ethereal Weaving, in cui il personaggio può utilizzare elementi come acqua, vento e fuoco, giocando con la posizione delle mani e l’intreccio dei fili (wire, per l’appunto). Ma potrà utilizzare anche armi a distanza quali l’arco e dei talismani. Akito potrà raggiungere anche posti sopra i palazzi, con collegamenti rapidi grazie proprio ai fili, che hanno un peso specifico nel gioco. Le zone saranno piene di una nebbia, e purificando i templi Tengu Yokai, si diraderà. Ci sarà anche uno skill tree per le abilità.

Dopodiché la parte di gameplay vera e propria inizia con una fase in cui Akito è separato da K.K., e quindi senza poteri. Dopo un ricongiungimento e un dialogo tra i due, tornerà ad avere le sue abilità speciali, e si vede il pieno potenziale dello spirito.

Nella seconda parte invece viene mostrata una tavola rotonda con gli sviluppatori, ed oltre a Kimura sono presenti Shinji Mikami, fondatore di Tango Gameworks, il compositore Masatoshi Yanagi, la character designer Reiko Hirashima, l’environment design Junya Fujii, il game designer Suguru Murakoshi e il programmatore Tsuyoshi Okugawa.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo su PC e PlayStation 5 (esclusiva temporale su console). Prenotando la deluxe edition si avranno 3 giorni di accesso anticipato prima del lancio, e delle skin esclusive.

Queste le caratteristiche del gioco: