The Sims 4 Colori di Carnevale Kit è disponibile per tutti

Electronic Arts e Maxis hanno lanciato oggi il The Sims 4 Colori di Carnevale Kit, il nuovissimo kit di moda con nuovi audaci look in Crea un Sim, che permettono ai giocatori di espandere lo stile dei loro Sims ed esibire la loro creatività, disponibile su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il franchise ha collaborato con l’iconica drag queen, cantautrice e modella brasiliana Pabllo Vittar per curare dei look che offrono ai Simmers nuove opportunità per personalizzare l’esperienza del loro Sim e diversificare il loro guardaroba.

I look esuberanti e luminescenti, gli stili e i colori del Kit Colori di Carnevale sono stati ispirati dalla personalità di Pabllo, incoraggiando i giocatori a incarnare la fiducia e la creatività di una delle più grandi celebrazioni culturali del mondo, attraverso abbigliamento dinamico, trucco e accessori per tutti i Sims. Il kit include un mix eclettico di tagli portentosi, stampe con frutta multicolore dai tratti grafici e top di paillettes, offrendo ai giocatori nuovi ed espressivi percorsi alla scoperta di se stessi con infiniti modi per diversificare il look dei loro Sims.

Come parte di questa collaborazione, abbiamo inserito una sorpresa di Carnevale nel Gioco Base, per il divertimento di tutti. Pabllo Vittar ha registrato in Simlish il suo singolo hit dance “Buzina”, dal suo secondo album in studio, Não Para Não. Per continuare la celebrazione, i giocatori possono aspettarsi un aggiornamento del gioco base Sims Delivery Express con ricette di cibo brasiliano e una maschera in arrivo il 9 febbraio, potranno decorare la loro casa con una nuova opera d’arte del famoso artista contemporaneo Lano. E voi giocherete questo contenuto di The Sims 4?