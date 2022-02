D.I.C.E. Awards 2022: premio alla carriera per Phil Spencer

Il mese scorso sono state annunciate tutte le nomination dei D.I.C.E. Awards 2022, con Ratchet & Clank Rift Apart che ha conquistato ben 9 nomination. Il prossimo 24 febbraio però, in occasione della cerimonia di premiazione, verrà assegnato anche un premio speciale e a ritirarlo sarà Phil Spencer.

Phil Spencer riceverà il premio “Lifetime Achievement Award”, ossia un vero e proprio premio alla carriera, con il boss della divisione gaming di Microsoft che ha subito risposto su Twitter:

Un premio più che meritato per il buon Phil!

The people we work with are the most important part of any progress. This is so true for me. Not only members of #TeamXbox but also players, partners, other platform holders have all helped me learn, grow and realize the opportunity we have. Thank you.

