Gran Turismo 7 Anteprima: lo stato di grazia del nuovo GT

Se Gran Turismo Sport ci ha insegnato a guidare, Gran Turismo 7, almeno in fase di anteprima, sembra essere un manuale d’amore in stato di grazia. Amore e passione per le auto, i motori, per linee sinuose cesellate, prima ancora che dagli ingegneri dei marchi più importanti del globo, dai designer di un team che, sotto la guida del maestro Kazunori Yamauchi, continua a rivendicare autorità e autorialità. La data segnata in rosso Ferrari sul calendario è quella del 4 marzo. Un mese di attesa lenita, parzialmente, dallo State of Play di mercoledì sera dedicato proprio al simcade più atteso dell’anno. Davvero, non c’è Forza o Grid che tenga. Perché, quando si parla di Gran Turismo, si parla e si gioca pura coi ricordi. C’è un prima e dopo, lo sappiamo. Ed è bello, oggi, immaginare il futuro di una delle serie videoludiche più importanti. La sensazione, dopo l’evento Sony, è che sarà ancora così.

Gran Turismo 7: vosa Sappiamo, cosa vogliamo

Gran Turismo 7 è in forma, non ci sono dubbi! Una ragionevole certezza che deriva tanto dallo streaming pubblico, quanto da altri e ulteriori dettagli emersi in altro materiale extra mostrato ai giornalisti prima di rimbalzare in rete. Il primo aspetto che salta all’occhio, ad ogni modo, è quello artistico. Ancora una volta, al netto dell’aumento di poligoni ed effettistica, sembra chiaro che Yamauchi e il suo team ci abbiano messo lo zampino. In ogni scatto, in ogni frame, in ogni punto di vista, emerge una ricercatezza estetica importante, vero marchio di fabbrica della saga. Ed ecco che a rinforzare questa certezza, concorre l’introduzione di un meteo veramente, finalmente e interamente dinamico, capace di abbracciare tutti circuiti. Ne deriva un importante rafforzamento del sistema di illuminazione. A beneficiarne, come è ovvio, sono i tracciati e gli ambienti, oltre che le stesse auto impreziosite dalle nuove “luci”. Eppure, la speranza è che quelle promesse circa l’implementazione del meteo sul gameplay non restino, appunto, ad un livello meramente teorico. La pioggia, ad esempio, che potrebbe scendere più o meno copiosa creando pozzanghere e, quindi, inedite insidie. Prima di asciugarsi, poco alla volta, subendo il passaggio delle auto e il ritorno del sole splendente. E anche la notte non fa più paura, perché, anch’essa, chiamata prima o poi a lasciare spazio all’alba. Come un caldo pomeriggio estivo, in splendido contrappasso, dovrà prima o poi cedere al tappeto di stelle e costellazioni pronte a splendere sull’asfalto. Alcune cose sono state mostrate e spiegate. Altre, invece, sono frutto di immaginazione aiutata, comunque, dalle nuove routine legate agli agenti atmosferici e al ciclo notte giorno. Per altro, assicurano dal Sol Levante, guidare con determinate condizioni piuttosto che in altre sarà diverso. In maniera tangibile. Perché tangibile sarà la diversa risposta delle auto e dei pneumatici sul freddo asfalto, invece che su una calda superficie. In tal senso, diverse sorprese potrebbe regalarle anche il tuning delle auto, con parti ibride da alternare a moduli specifici.

Certo, su altri lidi c’è chi lo ha già pensato e poi fatto, ma spesso, su Gran Turismo, le cose escono meglio. Sognare, insomma, non costa nulla. Se le corse fossero un bar, le auto sarebbero ordinazioni da sogno. Come cappuccino e cornetto alla mattina, il menu del Gran Turismo Cafè sembra parte integrante dell’offerta Single Player, presentata in maniera sicuramente originale. Ancora una volta, la ricerca stilistica sembra aver guidato Yamauchi chiamato, in un modo o in un altro, ad evolvere la Carriera di Gran Turismo in maniera più incisiva rispetto agli ultimi episodi canonici. Sedersi nel Bistrot immaginato dal talentuoso team Sony, vuol dire entrare in un mondo dove si respira storia e passione. Dove, pure, assaporare per la prima volta gusti esotici o, perché no, riscoprire al fragranza di quella pietanza che, da bambini, ci preparava la nonna. Figure gastronomiche a parte, le oltre 400 auto annunciate e presenti, mano a mano, in quello splendido e ricercato menu nascondono eventi, sfide, cenni storici e curiosità. Non è chiaro, ad oggi, quale sia l’incidenza del Gran Turismo Cafè sull’intero pacchetto, arricchito con il “solito” giro del mondo in un centinaio di gare. Chiaro, però, che la curiosità di affrontare l’esperienza in singolo in maniera più rilassata e accattivante, oltre che quotidianamente ritoccata grazie ad un puntuale “Menu del Giorno”, sia davvero tanta. D’altro canto, se l’amore delicato per le auto, la loro storie, il loro design non è abbastanza, è facile immaginare che la modalità online saprà riportare il rapporto tra utente e software su un piano più passionale e viscerale. Come GT Sport, forse, al netto delle modifiche apportate in termini di gameplay e regolamento nel corso degli ultimi anni, ancora di più.

Cuore, Amore, Motore

In un mondo di GaaS, con tutti i pro e i contro della tipologia di videogioco citata, è ovvio pensare a Gran Turismo 7 come un universo in continua espansione, tra aggiornamenti, serie e contenuti cadenzati. All’ovvietà delle moderne diavolerie, però, si affianca – di nuovo! finalmente! – una struttura di base che appare più nitida e marchiata. Le vibrazioni, in tutti i sensi, rimandano ai primi capitoli su PlayStation, quando anche la “scoperta” del primo DualShock ingigantì l’esperienza. Chiaramente, chi vi scrive punta con decisione a vivere Gran Turismo 7 su un buon volante, eppure il feedback atipico trasmesso dal gioco al DualSense di Playstation 5, complici anche le buone prove vissute su altri lidi in questo primo anno di next-generation, solletica ulteriore curiosità. Proprio come le possibilità offerta dalla musica in questo nuovo capitolo, con due modalità pensate ad hoc per guidare sentendo il beat. Music Rally e Music Replay, alla fine, potrebbero risultare solo degli extra simpatici, ma poco incisivi. L’interesse di molti sarà ovviamente concentrato sugli aspetti tecnici di un gioco che, a dirla tutto, sembra ben lontano dal miracolo. Visivamente parlando, infatti, quanto visto sembra essere un GT Sport ritoccato verso l’alto, senza particolari stravolgimenti rispetto ad un engine multi-generazionale chiamato a girare su hardware ben diversi tra loro. Eppure, su PlayStation 5 ci aspettiamo davvero qualcosa di più sul fronte della fluidità, del citato meteo dinamico, di quelle sensazioni e di quella filosofia iconica della serie e del suo autore. In sede di anteprima, il titolo sembra essere in stato di grazia. Se GT Sport, per l’appunto, ci ha insegnato a guidare, ecco che il nuovo capitolo vuole ricordarci che l’amore, quello che con una rima ti riempie il cuore e pure il motore, è tutta un’altra cosa. E quella cosa ce l’ha solo Gran Turismo.

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4

Sviluppatore: Polyphony Digital

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Data d’uscita: 4 marzo 2022

Manca davvero poco al ritorno del simcade per eccellenza. E sembrerebbe un ritorno in grande stile, con una mole di contenuti e di auto imponente capace, almeno in questa fase, di esaltare ricordi e solleticare grandi speranze. Gran Turismo 7 sembra essere in splendida forma: speriamo sia davvero così quando, finalmente, potremmo metterci le mani sopra. Francamente, non vediamo l’ora.