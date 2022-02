Activision Blizzard: report finanziario e nuovo Call of Duty in sviluppo

Dopo la consueta riunione con i propri azionisti, è emerso il rapporto finanziario di Activision Blizzard (società che sta per essere acquisita da Microsoft, se tutto andrà bene). L’azienda ha evidenziato rispetto allo scorso anno introiti pari a 8.8 miliardi di dollari (aumento dell’8.8%), con un profitto netto di 2.7 miliardi di dollari (+22.8% rispetto allo scorso anno). Ma a quanto pare quest’anno non è Call of Duty a trainarla!

Già, perché Call of Duty Vanguard ha venduto meno rispetto al suo predecessore Call of Duty Black Ops Cold War, mentre COD Mobile continua a fare bene in termini di introiti. Infinity Ward però ha deciso di rassicurare tutti, perché un nuovo Call of Duty di prossima generazione è stato annunciato ed è attualmente in sviluppo, come suggerisce il tweet sottostante.

A new generation of Call of Duty is coming soon.

Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Passando a Blizzard, è emerso che Diablo II Resurrected si piazza al primo posto tra i titoli rimasterizzati più venduti da Activision Blizzard. Inoltre, è stato specificato che gli studi interni stanno lavorando duramente su Overwatch 2, Diablo IV e Diablo Immortal, ma anche su un non ancora annunciato titolo mobile ambientato nell’universo di Warcraft. Oltre a ciò, sono in arrivo novità e contenuti per World of Warcraft ed Hearthstone.