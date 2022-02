Dopo circa sette anni di sviluppo e presunta cattiva gestione tra gli altri problemi nella casa sviluppatrice di Techland, Dying Light 2 Stay Human è finalmente disponibile da oggi in tutto il mondo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Per celebrare l’uscita del nuovo titolo è stato rilasciato un trailer di lancio, che mostra in pochi secondi di filmato, alcuni dei personaggi e delle azioni che i fan possono aspettarsi di compiere all’interno del titolo e durante la sua esperienza di gioco.

Il titolo è ambientato 20 anni dopo gli eventi di Dying Light. Il sequel vede Aiden Caldwell avventurarsi in città alla ricerca di sua sorella Mia. Non passa molto tempo prima che il protagonista entri in contatto con le diverse fazioni, per poi prendere decisioni che potrebbero influenzare lo stato presente e futuro del mondo di gioco. Oltre a parkour e combattimenti migliorati, Dying Light 2 Stay Human offre anche tonnellate di contenuti secondari sebbene la storia principale possa essere completata in circa 20 ore.

Per ulteriori dettagli sul gioco ora disponibile, potete leggere la nostra recensione. È disponibile una patch del day-one che apporta oltre mille modifiche e correzioni, inoltre, la versione per Nintendo Switch è stata posticipata a fine anno.