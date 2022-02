GTA 5: L’attore di Franklin pubblica un nuovo modello

Franklin di GTA 5, Shawn Fonteno, condivide un’immagine mai vista prima di del personaggio che stuzzica i fan suggerendo che qualcosa di nuovo sia alle porte.

Sebbene non sia stato rivelato molto a riguardo, GTA 5 Expanded & Enhanced Edition è ancora previsto per il rilascio a marzo.

Franklin ha recentemente fatto il suo ritorno su Grand Theft Auto sotto forma di DLC The Contract per GTA Online.

Ambientato diversi anni dopo gli eventi di GTA 5, The Contract mostra quanto lontano sia arrivato Franklin dai suoi primi giorni, ora dirigendo un’agenzia per aiutare a risolvere i problemi dei ricchi e famosi.

Franklin, in particolare, è invecchiato nel DLC di GTA Online.

Ciò che ha incuriosito molto i fan, poiché il nuovo post dell’attore di Franklin mostra il contrario.

Sul suo account Instagram (che potete trovare qui), l’attore Shawn Fonteno ha condiviso un’immagine di quello che sembra essere un modello nuovo o aggiornato per Franklin.

Nell’immagine, il personaggio appare giovane, il che ha portato alcuni a credere che siano in arrivo altri DLC della storia, forse incentrati sul passato di Franklin e Lamar, o che questo sia il modello che sarà utilizzato nell’edizione GTA Expanded and Enhanced.



Sfortunatamente, tutto ciò che Fonteno ha da dire al riguardo è “Quasi finito”, il che sta solo aumentando la speculazione e l’entusiasmo tra i fan.

C’è anche una piccola possibilità che questo modello possa avere qualcosa a che fare con GTA 6 (di cui parliamo qui).

Potrebbe essere strano per Rockstar rompere il ghiaccio consentendo il rilascio di immagini in questo modo, ma potrebbe anche fungere da marketing virale per aiutare a generare hype prima di un annuncio ufficiale.

Tuttavia, a meno che GTA 6 non sia direttamente collegato alla storia di GTA 5 o serva come una sorta di prequel, questa sembra la possibilità meno probabile.