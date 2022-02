GhostWire Tokyo: requisitimi minimi per PC

GhostWire Tokyo della casa sviluppatrice Tango Gameworks, ha ricevuto un gameplay molto sostanzioso in una recente immersione profonda nel suo recente showcase, che ha aiutato a mostrare le varie meccaniche insieme al combattimento e all’esplorazione.

I preordini sono stati attivati ​​e l’elenco di Steam è stato aggiornato per includere i requisiti del PC. A quanto pare, non è un gioco così tanto pesante. I requisiti minimi includono un Intel Core i7-4770K 3,5 Ghz o AMD Ryzen 5 2600 con 12 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 5500 XT con 6 GB di VRAM o superiore. I requisiti consigliati includono un Core i7-6700 3.4 Ghz o AMD Ryzen 5 2600 con 16 GB di RAM e una GTX 1080 o RX 5600 XT con 6 GB di VRAM o superiore. In entrambi i casi, sono necessari 20 GB di spazio di installazione con un’unità a stato solido consigliata.

GhostWire Tokyo verrà lanciato il 25 marzo per PS5 e PC. Insieme a Steam, sarà disponibile anche su Epic Games Store. Insieme alla Standard Edition è presente anche Deluxe Edition, che include lo Streetwear Outfit Pack, Shinobi Outfit e Kunai Weapon. I preordini sul PlayStation Store ricevono gratuitamente anche l’abito da motociclista Hannya Outfit, mentre coloro che acquistano l’edizione Deluxe su PS5 ottengono 72 ore di accesso anticipato che non sarà disponibile per PC.