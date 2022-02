Nintendo: piani per acquisti futuri?

Mentre Sony e Microsoft sono state impegnate nelle ultime settimane con le rispettive acquisizioni di studi di grandi nomi, una società che è rimasta in silenzio durante questa ondata è Nintendo.

Mentre il colosso giapponese dei giochi ha riscosso un incredibile successo con Nintendo Switch, molti sono stati curiosi di sapere se l’azienda sta cercando di entrare in quella che è diventata una corsa alle acquisizioni. In una recente chiamata sugli utili, il presidente dell’azienda, Shuntaro Furakawa, ha spiegato che per ora la società non ha nulla in programma per quanto riguarda le acquisizioni. Ha detto:

“Il nostro marchio è stato costruito su prodotti realizzati con dedizione dai nostri dipendenti e avere un gran numero di persone che non possiedono il DNA Nintendo nel nostro gruppo non sarebbe un vantaggio per l’azienda.“



In precedenza, Furakawa ha avuto una visione simile sulle acquisizioni, anche se ha anche affermato che potrebbe acquisire società se:

“hanno bisogno di rispondere al rapido progresso dell’innovazione tecnologica.“

Nel frattempo, l’analista Dr. Serkan Toto ritiene anche che la casa sviluppatrice non sia veramente interessata a nessuno dei grandi editori e case di sviluppo. Toto ha detto:

“Faccio davvero fatica a immaginare quale dei big potrebbero essere interessati ad acquistare. Nintendo rimarrà sempre Nintendo. La società si è sempre affidata a giochi proprietari e non vedo alcun motivo per cui dovrebbero cambiare.“

Indipendentemente da ciò, sul profilo Twitter di Furakawa, è stato fatto un post dove spiega che per ora Nintendo sia più concentrata sulla creazione di giochi e mondi memorabili in cui le persone possano divertirsi e in cui trascorrere il loro tempo.