Meta: guadagni del settore AR/VR

Meta (ex Facebook) ha condiviso i suoi risultati finanziari per l’intero anno 2021, con il suo segmento VR e AR che ha realizzato entrate per 2,2 miliardi di dollari, rispetto a 1,1 miliardi di dollari nel 2020.

Ciò include “hardware, software e contenuti di consumo relativi alla realtà aumentata e virtuale”, che ora sono conosciuti con il nome di Reality Labs dal rebranding di dicembre.

Tuttavia, la perdita operativa è stata di $ 10,2 miliardi per il 2021, una tendenza al rialzo rispetto a una perdita di $ 6,6 miliardi nel 2020 e $ 4,5 miliardi nel 2019.

Nella chiamata sugli utili, sono state poste varie domande su questa perdita, a cui il CFO Dave Whener ha appena risposto:

“Meta si aspetta che la perdita operativa di Reality Labs aumenterà in modo significativo nel 2022, e questo è calcolato nelle prospettive”

Il CEO Mark Zuckerberg ha accennato alle vendite di Oculus Quest 2 (per approfondire), dicendo che sta vedendo “una grande aumento” e che oltre $ 1 miliardo è stato guadagnato.

“Abbiamo avuto un periodo festivo intenso e Oculus ha raggiunto la vetta dell’App Store per la prima volta il giorno di Natale negli Stati Uniti. Stiamo lavorando per il rilascio di un visore per realtà virtuale di fascia alta entro la fine dell’anno e continuiamo a fare progressi nello sviluppo di Project Nazare, che è il nostro primo visore per realtà completamente aumentata”.

Durante il quarto trimestre del 2021, Reality Labs ha realizzato un fatturato di 877 milioni di dollari, in aumento del 22% rispetto all’anno precedente, grazie alle vendite di Oculus.

Le entrate complessive di Meta (inclusi VR/AR, Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp e altro) sono aumentate del 37% su base annua nel 2021 a 117,9 miliardi di dollari.