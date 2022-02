Animal Crossing New Horizons: gioco più venduto in Giappone

Nuovo traguardo per il tanto amato Animal Crossing.

Nintendo ha condiviso il rapporto sui risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale terminato a marzo 2022.

Come previsto, finora ha superato tutti i tipi di dati di vendita. In particolare, ha rivelato che il nuovo Animal Crossing New Horizons è diventato ufficialmente il videogioco più venduto in Giappone.

Ciò è emerso quando la società ha discusso della vendita di software tra ottobre 2021 e dicembre 2021.

In tutto il mondo le sue vendite hanno superato i cinque milioni tra aprile 2021 e dicembre 2021.

Ha quindi notato che durante quel periodo il titolo ha superato i 10 milioni di unità spostate in Giappone . Ciò ha portato a superare Super Mario Bros. su NES.

Per inciso, il totale delle vendite di Animal Crossing New Horizons ha superato i 10 milioni di unità nel solo Giappone, superando di gran lunga il record di 6,81 milioni di unità di Super Mario Bros del 1985, ed è il videogioco più venduto di sempre in Giappone.

Le vendite di Animal Crossing sono state elevate dal lancio. 2,6 milioni di copie sono state vendute nei suoi primi 10 giorni sul mercato in Giappone. Ne è risultato il miglior debutto per la serie nella regione.

Nel maggio 2021, Nintendo ha confermato oltre 35,9 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Animal Crossing New Horizons è disponibile per Nintendo Switch.

E ricordiamo, inoltre, che al momento è attivo l’evento per l’Anno della Tigre e presto quello di San Valentino (per approfondire).