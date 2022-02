La partnership con i G2 che migliora il mercato

AGON by AOC, uno dei brand leader mondiali di monitor gaming e accessori IT, annuncia l’estensione della propria partnership con G2 Esports, una delle organizzazioni esports di maggior successo e di fama mondiale. Siglata per la prima volta nel gennaio 2018 e proseguita fino ad oggi, questa partnership consente ai team di G2 Esports di allenarsi e competere con della line-up AGON PRO ma allo stesso tempo, le sfide affrontate e i preziosi input condivisi dai team esports migliorano e influenzano ulteriormente lo sviluppo dei futuri prodotti di AGON by AOC. Questo è probabilmente uno dei pochi casi dove uno dei partner dell’azienda può sperimentare dei miglioramenti personalizzati sui prodotti.

G2 Esports ha già affermato la propria leadership e il suo successo in quasi tutti i principali tornei esports, tra cui League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant e Rainbow Six Siege. Con l’aggiunta di ulteriori squadre in Sim Racing, Apex Legends, Fortnite e il roster per Halo Infinite recentemente annunciato, G2 continua a competere ai massimi livelli nella maggior parte dei principali titoli di gioco arrivando all’utilizzo massimo dei monitor sia nelle loro prestazioni che nel lungo periodo.

Siamo ormai al nostro 5° anno di partnership con AGON by AOC. E’ un dato incredibile considerando quanto velocemente si sta evolvendo il mondo degli esports. La qualità dei monitor di AOC è impareggiabile ed è fondamentale per noi assicurarci che i nostri giocatori abbiano a disposizione anche il miglior hardware. Il 20G2 è il nostro anno e siamo orgogliosi che AGON by AOC stia condividendo questo viaggio con noi.

Carlos ‘ocelote’ Rodrìguez, CEO di G2 Esports

Oggi, i modelli top-level AGON PRO sono sviluppati grazie all’aiuto e alle intuizioni dei team e dei talenti di G2 Esports. Questa partnership, che mette insieme diverse competenze, ha permesso di introdurre il modello 24.5″ esports AGON PRO AG254FG, che offre una frequenza di aggiornamento di 360 Hz a risoluzione Full HD con un pannello IPS, e dispone di Nvidia G-SYNC così come Nvidia Reflex Latency Analyzer, così che i giocatori possano misurare la loro esatta latenza di sistema e assicurarsi di competere al meglio. Dotati di “Screen Shields” che elimina i riflessi, questi monitor sono perfettamente adatti ad essere utilizzati sul palco, in tornei reali sotto luminose luci di scena.

Con il favoloso team di G2 Esports al nostro fianco, il nostro obiettivo di voler portare sul mercato monitor esports per giocatori estremi diventa realtà, basti constatare il grande successo dei team di G2 Esports mentre usano i nostri monitor. Questa sponsorship ci ha ispirato e aiutato a identificare quali sono le loro esigenze, in modo da poter proporre e fornire le ultime innovazioni e tecnologie per offrire ai giocatori ciò di cui hanno realmente bisogno per diventare vincitori. Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management di AOC International Europe

Oggi, G2 Esports è una squadra di successo globale con roster diversificati, seguita in tutto il mondo. AGON by AOC è molto orgogliosa di continuare a sostenere G2 Esports, uno dei club esports più importanti del mondo.