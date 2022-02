Voice of Cards The Forsaken Maiden: annunciato il nuovo episodio del card game Square Enix

Square Enix ha annunciato Voice of Cards The Forsaken Maiden, secondo episodio della serie che aveva debuttato con Dragon Roars lo scorso anno. Il gioco in questione non è un seguito diretto del primo episodio, sono due storie separate. Sarà disponibile dal 17 febbraio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco:

Voice of Cards The Forsaken Maiden è ambientato su un remoto arcipelago, con isole protette dalle maiden per generazioni, ma che ora rischiano la distruzione. L’eroe della storia giura di salvare gli isolani e salpa in alto mare, insieme a Laty, una ragazza che non è riuscita a diventare una maiden.

È il secondo gioco della serie Voice of Cards, dove tutti gli elementi sono presentati interamente attraverso il mezzo delle carte, nella tradizione dei giochi di ruolo da tavolo e dei libri di giochi.

Una storia toccante ambientata in un mondo di malinconica bellezza, portata da Yoko Taro (creative director), Keiichi Okabe (music director) e Kimihiko Fujisaka (character designer).

(Questo gioco non è un sequel diretto di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Entrambe le storie possono essere godute come esperienze di gioco indipendenti).

Staff

Game Master: Show Hayami / Mark Atherlay

Executive Producer: Yosuke Saito

Creative Director: Yoko Taro

Music Director: Keiichi Okabe

Character Designer: Kimihiko Fujisaka

Sceneggiatore: Yuki Wada

Director: Maasa Mimura

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.