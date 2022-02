Sifu: annunciata l’edizione fisica

Sloclap e il publisher Microids sono lieti di svelare tutti i contenuti della speciale Vengeance Edition di Sifu con un nuovo trailer. Dopo il grande successo del loro primo titolo, Absolver del 2017, Sifu, il secondo gioco firmato Sloclap, sarà un’avventura di vendetta e redenzione, in cui l’elemento artistico e la estrema fedeltà nella simulazione dei combattimenti di Kung Fu si fondono alla perfezione. Creata da Microids, la Vengeance Edition, in uscita il 3 maggio 2022, è già disponibile per il preordine.

La Vengeance Edition comprende:

⦁ Un esclusivo SteelBook.

⦁ Il gioco per PlayStation5 o PlayStation4.

⦁ L’artbook ‘The Art of Sifu’.

⦁ Il soundtrack originale (in formato digitale).

⦁ 3 litografie.

Caratterizzato dall’avvincente atmosfera dei classici film di arti marziali, con combattimenti realistici e crudi, Sifu racconta la storia di un giovane studente di Kung Fu che ha passato la vita ad allenarsi alla ricerca della sua vendetta dopo il brutale omicidio della sua intera famiglia da parte di una misteriosa squadra di assassini. Il gameplay unico di Sifu fonde alla perfezione l’intensità e il brivido senza tempo del picchiaduro con il design avvincente dei giochi d’azione 3D.

Ambientato in una immaginaria città cinese, ricostruita nei minimi dettagli, Sifu è un’avventura alla scoperta di un antico mistero attraverso una serie di scontri al limite l’abilità dei giocatori. E proprio questa è la strada da percorrere in Sifu: superare i propri limiti, sfruttando l’abilità nel Kung Fu e un ciondolo magico capace di ridare la vita dopo la morte. Una magia che ha però un costo davvero caro da pagare, perché tornare in vita significa anche invecchiare in modo vertiginoso. Il tempo che scorre via è il vero prezzo da pagare per la vendetta.

Lo stile artistico del gioco, squisitamente disegnato a mano, rende omaggio ai classici del cinema di Kung Fu, in cui i temi della vendetta e della redenzione sono i pilastri di racconti senza tempo, perfettamente combinati nell’esperienza di gioco creata da Sloclap. Sifu offre un approccio unico alle arti marziali e ai suoi temi, rendendo questo gioco un vero e proprio viaggio iniziatico.

Sifu arriverà l’8 febbraio 2022 in formato digitale su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Epic Games Store). La Vengeance Edition per PlayStation 5 e PlayStation 4 sarà disponibile dal 3 maggio 2022.