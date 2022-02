It Takes Two vende 5 milioni di copie

It Takes Two di Hazelight Studios è stato senza dubbio uno dei pezzi forti del 2021, e il platform co-op ha certamente ricevuto gli elogi e i riconoscimenti che lo riflettono. Questo successo di critica, naturalmente, è stato accompagnato da vendite altrettanto impressionanti, e Hazelight ha recentemente confermato che su questo fronte, il gioco ha raggiunto un altro importante traguardo.

Prendendo su Twitter, Hazelight ha recentemente annunciato che It Takes Two ha ora venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo, che è in crescita rispetto ai 3 milioni di unità che aveva venduto a partire da ottobre 2021. A dicembre, It Takes Two è stato premiato come gioco dell’anno ai The Game Awards, e ha ricevuto riconoscimenti simili da una serie di altri punti vendita e pubblicazioni, quindi sembra che la rinascita della popolarità abbia avuto un solido impatto sulle vendite.

Il titolo è attualmente disponibile sugli scaffali nei negozi per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.