Ghostwire Tokyo Anteprima: l’irresistibile folklore hi-tech di Kenji Kimura

Abbiamo partecipato a una presentazione esclusiva di Ghostwire Tokyo, giorni fa, che ha presentato gameplay, personaggi e ambientazioni della nuova opera di Kenji Kimura, in anticipo rispetto ai reveal di ieri sera, che ha oltretutto presentato molto footage diverso rispetto a quanto mostrato in anteprima alla stampa. Ma andiamo con ordine.

Ghostwire Tokyo: tra folklore e hi-tech

Il nuovo gioco pubblicato da Bethesda e sviluppato da Tango Gameworks, in arrivo il prossimo 25 marzo per PC e Playstation 5, è un curioso ibrido, un action adventure in prima persona che unisce combattimento, esplorazione e una spiccata componente narrativa.

La Tokyo caratterizzata dal designer nipponico Kenji Kimura è moderna, attuale, assolutamente riconoscibile: chiunque conosca almeno un po’ la capitale nipponica, magari avendone calcato le strade, non potrà non sentirsi a casa. Eppure, c’è un elemento che la differenzia da altre riproduzioni videoludiche viste in altri titoli: il piano della realtà è stato misteriosamente alterato, facendo scomparire ogni essere umano tranne il protagonista, Akito, che si ritrova a vagare tra strade notturne illuminate solo dalle tipiche luci al neon di palazzi e locali vuoti e che hanno subito inquietanti trasformazioni, con piccoli dettagli fuori posto.

In realtà, le strade non sono poi così vuote: cominciano infatti a brulicare di strane apparizioni, mostruosi costrutti, presenze inquietanti e… pericolose.

Yokai per tutti i gusti

Gli appassionati di mitologia e folklore giapponese, soprattutto quello che spesso e volentieri sconfina nei territori tipici dei racconti del terrore, impazziranno per la “fauna” che incontreranno all’interno del gioco.

Akito, apparentemente unico testimone della assurda nebbia che sta letteralmente facendo svanire i suoi abitanti (e le sue anime), incontrerà sul suo cammino tutta una serie di creature tipiche dei racconti nipponici di mostri e spiriti: fantasmi, oni, shinigami, yokai di ogni tipo, spesso reinterpretati in maniera moderna, abbinando elementi attuali ad altri molto classici, con risultati al contempo disturbanti e affascinanti. Sfuggire semplicemente alle figure che gli si parano davanti, però, non è pensabile: per sua “fortuna” Akito si ritrova legato ad una strana presenza, quella del misterioso K.K., che alberga al suo interno e, in qualche modo, lo tiene ancorato a questa realtà, cercando di dargli un senso.

Chi o cosa è stato a creare un tale capovolgimento del mondo per come lo conosciamo? Chi è l’ambiguo Hannya e che legame ha col protagonista e i suoi cari?

Visitatori indesiderati

Le creature che andremo a combattere nel corso delle nostre esplorazioni sono dette Visitatori: lo scontro, naturalmente, sarà tutt’altro che fisico ma avverrà tramite l’ausilio di alcuni poteri spirituali. Il principale è detto Tessitura Aerea, ovvero un modo di incanalare e convogliare energia spirituale da lanciare all’indirizzo di spiriti e creature per liberarle dal giogo dell’esistenza.

La Tessitura sfrutta il potere degli Elementi: quello difensivo della Terra e quello offensivo di Vento, Acqua e Fuoco, che naturalmente hanno utilizzi diversi a seconda delle situazioni e dei nemici. L’azione è preponderante ma mai frenetica: in alcuni casi sarà utile agire con strategia, per prendere alcuni esseri di sorpresa.

Potremo sfruttare, inoltre, anche alcuni oggetti mistici, come pergamene incantate e archi dal potere spirituale. Bisognerà attenzionare bene quel che succede e come interfacciarsi alle varie creature, perché purificare alcune creature ci darà accesso a nuovi poteri e a “punti esperienza” utili per sbloccare nuove abilità dallo skill tree.

Inoltre, entreremo in possesso di particolari bamboline di carta, i katashiro, utili a sbloccare nuovi elementi. A spezzare la trama principale, inoltre, saranno le varie sezioni in cui ci ritroveremo catapultati in alcune distorsioni spazio-temporali in cui rivivremo ricordi traumatici di altri personaggi, di cui potremo liberare le anime.

Il fulcro del girovagare, ad ogni modo, sarà riuscire a purificare i vari Torii (portali) che fungono da porte comunicanti tra il nostro mondo e quello degli yokai, limitando così l’invasione della nebbia: riuscirci è la nostra missione e gli scontri in prossimità dei portali sono spesso i più impegnativi… ma prima bisognerà trovarli! Alcuni sono posti in luoghi difficilmente raggiungibili, e dovremo sfruttare un “passaggio” da parte degli spiriti Tengu.

I giocatori su PS5 che prenoteranno l’Edizione Deluxe di Ghostwire: Tokyo otterranno l’accesso anticipato al gioco il 22 marzo 2022. Otterranno anche l’accesso al pacchetto stile streetwear, al completo shinobi e alle armi kunai.

Piattaforme: PlayStation 5, PC

Sviluppatore: Tango Gameworks

Publisher: Bethesda

Data d’uscita: 25 marzo 2022

Non vediamo l’ora di esplorare in lungo e in largo Tokyo (e in particolare Shibuya) per scoprire tutti i misteri alla base di questa nuova creatura, affascinante quanto bizzarra, di Kenji Kimura, che tanto ci ricorda certi anime dell’inizio degli anni 2000, per la commistione di antico e moderno, di tecnologico e mistico.

L’impianto non eccelle per innovazione, ma c’è molta originalità espressa tramite reinterpretazione: una strada al contempo sicura ma espressiva, che siamo molto curiosi di percorrere.