Genshin Impact: annunciata la data per la versione 2.5, When The Sakura Bloom

Come vi avevamo fatto sapere, oggi 4 febbraio si è tenuta una live stream di Genshin Impact per la versione 2.5, e miHoYo ha annunciato che il prossimo aggiornamento, dal nome “When the Sakura Bloom”, sarà disponibile dal 16 febbraio.

Questa la panoramica dell’aggiornamento, in fondo, il trailer:

L’oscurità di origini sconosciute incombe nell’area di Enkanomiya, aperta di recente, portando sfide senza precedenti per i Viaggiatori. Dall’altra parte di Inazuma, la storia dello Shogun Raiden continua, seguita dalla Story Quest di Yae Miko, accompagnando il suo arrivo come ultimo personaggio a cinque stelle.

Il nuovo evento stagionale “Three Realms Gateway Offering” sfiderà gli esploratori con un’area basata su Enkanomiya che è infestata da un’oscurità sconosciuta. Una volta che avranno messo piede in questa zona, i personaggi accumuleranno continuamente oscurità corrosiva. Un gadget speciale, il Bokuso Box, sarà dato per aiutare a resistere all’oscurità corrosiva, ottenere nuove abilità e abbattere certi mostri. Aprire forzieri, sbloccare Waypoint e completare obiettivi di esplorazione nell’area dell’evento farà salire di livello la Bokuso Box. L’evento durerà per tutta la durata della Versione 2.5, fornendo ai giocatori un’ampia quantità di tempo per esplorare completamente ogni angolo e richiedere ricche ricompense tra cui Primogem e la nuova arma catalizzatrice a 4 stelle, Oathsworn Eye.

I nemici difficili continuano ad apparire in Inazuma. Sotto l’acqua a Enkanomiya, i giocatori possono incontrare Standard Bearers, Line Breakers e Defenders of the Shadowy Husk family, ogni tipo con armi, elementi e abilità diverse. Per esempio, lo Standard Bearers creerà degli scudi per se stesso e per gli Shadowy Husk vicini se colpisce un personaggio schermato. Dall’altra parte di Inazuma, un nuovo formidabile avversario del Dominio Trounce si presenta, mentre la Story Quest di Raiden Shogun continua, promettendo di sfidare i giocatori con meccaniche di combattimento intimidatorie.

Anche altri alleati verranno in aiuto. Yae Miko, la caposcuola del Grande Santuario Narukami, si unirà come nuovo utente di Electro Catalyst a cinque stelle. Con la sua Abilità Elementale e la sua Raffica Elementale, Miko è in grado di fornire sia danni costanti fuori dal campo che danni a raffica sul campo. Nel frattempo, i giocatori potrebbero anche incrociare le strade con Yae Miko mentre un’insolita leggenda urbana circola in tutto Inazuma. L’Event Wish di Yae Miko sarà disponibile nella fase iniziale dell’aggiornamento, seguito dagli Event Wish di Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi.

Con la versione 2.5, l’evento “Divine Ingenuity” offrirà ai giocatori la possibilità di creare il proprio dominio. I partecipanti a questo evento saranno in grado di personalizzare i propri domini con una varietà di terreni, meccanismi, trappole, buff e criteri di completamento. Inoltre, i giocatori possono anche provare i design dei domini degli altri giocatori.

A partire dalla versione 2.6, i giocatori saranno in grado di esplorare la nuova mappa sul Chasm, aggiunta a Liyue.

Qui sotto potete vedere il trailer del prossimo aggiornamento di Genshin Impact.