Nickelodeon All-Star Brawl: disponibile come DLC Shreeder

Nel corso delle recenti ore, il publisher GameMill Entertainment insieme agli sviluppatore Ludosity e Fair Play Labs, hanno annunciato che sono arrivato delle novità in arrivo per il picchiaduro Nickelodeon All-Star Brawl, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi nella giornata per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Secondo quanto annunciato dalle compagnie, a partire da oggi, i giocatori potranno utilizzare un nuovo character: Shredder, personaggio proveniente dall’universo delle Tartarughe Ninja.

Per farvi venire un’idea sul personaggio e sulle sue mosse e combe all’interno dell’opera, in calce alla notizia, sono disponibili due clip video, le quali mostrano proprio il personaggio in azione. Insomma, sembrerebbe che Nickelodeon All-Star Brawl abbia accolto un nuovo lottatore all’interno del proprio roster dei combattenti, un’aggiunta che sicuramente gradiranno i giocatori del titolo.