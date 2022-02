Assetto Corsa Competizione: trailer per console next-gen

Mancano pochi giorni all’uscita per console next-gen di Assetto Corsa Competizione. Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il simulatore di guida dell’italiana Kunos Simulazioni arriverà infatti su PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 22 febbraio. Per questo il publisher 505 Games ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il gioco, catturato su PS5.

Il testo che accompagna il video ci fa oltretutto sapere che l’uscita è stata anticipata di due giorni, e che il gioco arriva con lobby online a 30 giocatori, 60fps, ciclo giorno notte completo e meteo dinamico, insieme alle livree della stagione 2021. Chi possiede il gioco su Xbox One o PS4 potrà aggiornarlo gratuitamente alla next-gen. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Assetto Corsa Competizione, ricordandovi che a settembre scorso era uscita il titolo mobile della serie.