Introdotto il confine personale su Horizon Worlds e Horizon Venus

Da oggi, all’interno di Horizon Worlds e Horizon Venues, viene introdotto il Confine Personale, che impedirà agli avatar di avvicinarsi, oltre una certa distanza, l’uno dall’altro, creando più spazio personale per le persone ed evitando più facilmente interazioni indesiderate. Il Confine Personale comincerà a funzionare oggi e per impostazione predefinita farà sembrare come se ci fosse una distanza di quasi 4 piedi tra il vostro avatar e quello degli altri. Nel corso del tempo continueremo a fare miglioramenti man mano che impareremo come questa novità influirà sulle esperienze delle persone.

Il Confine Personale impedisce a chiunque di invadere lo spazio personale del tuo avatar. Se qualcuno cerca di entrare nel vostro Confine Personale, il sistema fermerà il suo movimento in avanti quando raggiungerà il tuo confine. Non te ne accorgerai, non c’è un feedback tattile. Questo sistema si basa sulle nostre misure già in atto contro le molestie, dove le mani di un avatar scompaiono nel momento in cui invadono lo spazio personale di qualcuno.

Stiamo intenzionalmente rilasciando Confine Personale come sempre attivo, per impostazione predefinita, perché pensiamo che questo aiuterà a stabilire norme comportamentali, e questo è molto importante per un mezzo relativamente nuovo come la VR. In futuro esploreremo la possibilità di aggiungere nuovi controlli e modifiche all’interfaccia utente, come ad esempio permettere alle persone di personalizzare le dimensioni del proprio Confine Personale. Si noti che, poiché il Confine Personale è l’esperienza predefinita, è necessario estendere le braccia per essere in grado, in Horizon Worlds o in Horizon Venues, di dare il cinque agli avatar delle altre persone.