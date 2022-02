Grand Theft Auto VI: Rockstar conferma lo sviluppo

Rockstar Games ha fatto sapere sui propri canali social, che lo sviluppo di Grand Theft Auto VI è ben avviato. Alle tante domande, e ai continui rumor che si susseguono da anni sul prossimo titolo della serie, il team americano ha risposto che:

Con ogni nuovo progetto, il nostro obiettivo è sempre quello di andare significativamente oltre ciò che abbiamo fatto in precedenza. Siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie è in corso. Non vediamo l’ora di condividere di più non appena saremo pronti, quindi rimanete sintonizzati sul Rockstar Newswire per i dettagli ufficiali.

Non viene specificato il nome Grand Theft Auto VI, ma è facile pensare che il riferimento al prossimo capitolo della serie sia proprio quello.

Ora che abbiamo l’ufficialità dell’esistenza del nuovo capitolo, non ci resta dunque altro da fare che aspettare queste novità e dettagli che Rockstar Games darà ai propri fan, in trepida attesa di un nuovo capitolo da quasi 10 anni. La miniera d’oro di GTA V era infatti uscita per la prima volta per PS3 e Xbox 360 il 17 settembre 2013.

Qui sotto potete vedere i Tweet di Rockstar Games.

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.

On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022