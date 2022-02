Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online: ecco la data su PS5 e Xbox Series X/S

Oltre alla notizia dello sviluppo attivo del nuovo capitolo della serie, Rockstar Games ha anche annunciato la data di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online su console next-gen: saranno infatti disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 15 marzo, con grafica e dettagli tecnici migliorati, ma non solo.

Questo il messaggio del team americano sul proprio sito ufficiale:

Con la comunità di GTAV più forte che mai, Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online arriveranno sulle piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 15 marzo, portando l’esperienza blockbuster open-world ai giocatori sull’hardware più recente. Apprezziamo sinceramente il supporto dell’intera comunità nel corso degli anni, mentre il gioco si dirige ora verso una terza generazione di console senza precedenti.

Grand Theft Auto V e GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X|S presenta nuove modalità grafiche con una risoluzione fino a 4K, fino a 60 fotogrammi al secondo, aggiornamenti delle texture e della draw distance, opzioni HDR e ray-tracing, oltre a offrire i progressi tecnici dell’ultima generazione di console con tempi di caricamento più veloci, audio 3D coinvolgente, caratteristiche specifiche della piattaforma come il feedback aptico avanzato e molto altro ancora.

I giocatori PS4 e Xbox One desiderosi di continuare il loro viaggio sulla nuova generazione di hardware saranno in grado di trasferire sia i loro progressi di GTAV Story Mode che i loro attuali personaggi e progressione di GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S con una migrazione una tantum al lancio.

Inoltre, una nuova versione standalone di GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X|S debutterà al lancio – disponibile gratuitamente per i primi tre mesi per i giocatori PlayStation 5 – rendendo più facile che mai per i nuovi giocatori sperimentare tutto ciò che GTA Online ha da offrire.

GTA Online per PS5 e Xbox Series include anche una serie di miglioramenti come il nuovo negozio di auto, Hao’s Special Works. E una nuovissima introduzione Career Builder per i nuovi giocatori, più accesso istantaneo a 1 di 4 attività illecite e una mannaia di GTA$ per iniziare

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia la data della nuova versione.

