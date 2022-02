LEC: inizia la quarta settimana del torneo europeo

Oggi inizia finalmente la quarta settimana del LEC, il torneo europeo di League of Legends sponsorizzato da Riot Games, e le nostre solite squadre sono sempre intente a darsi battaglia per avere posti a sedere di tutto rispetto per le future competizioni. Considerando che i gironi di questa settimana si terranno oggi e domani sera, vediamo in ordine cosa aspettarci:

Astralis vs SK Gaming (inizia alle 18:00). Rogue vs EXCEL (inizia alle 19:00). Team Vitality vs Misfits Gaming (inizia alle 20:00). G2 Esports vs Team BDS (inizia alle 21:00) MAD Lions vs Fnatic (inizia alle 22:00)

Le squadre si scontreranno, come al solito, al meglio di 1 partita, mentre invece domani abbiam o i seguenti orari:

SK Gaming vs Misfits Gaming (inizia alle 17:00). Team BDS vs MAD Lions (inizia alle 18:00). Team Vitality vs Astralis (inizia alle 19:00). Fnatic vs EXCEL (inizia alle 20:00). Rogue vs G2 Esports (inizia alle 21:00).

Come al solito, le partite di domani inizieranno un’ora prima rispetto al solito, considerando che normalmente le persone tendono a non guardare troppo le partite il sabato sera. Detto questo, non vediamo l’ora di vedere come si adatteranno le squadre europee in vista dei grandi tornei del futuro. Di seguito, vi mettiamo il link del canale youtube su cui guardare le partite e vi mostriamo la schedule completa delle prossime partire. Il LEC è iniziato a metà gennaio, e va avanti spedito e con un ritmo regolare e costante.