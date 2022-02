League of Legends: chi ha vinto il VGU pool?

All’inizio di gennaio, Riot Games ha creato un VGU Pool per stabilire chi sarebbe stato il prossimo campione reworkato su League of Legends prossimo anno. La lista di campioni era la seguente:

Skarner.

Shyvana.

Nocturne.

Kog’Maw.

Tryndamere.

I voti potevano essere inseriti entro il 20 gennaio, e da lì in poi bisognava aspettare. Ora, la Riot ha ricevuto tutti i voti e hanno analizzato le votazioni, e finalmente ci hanno detto il vincitore: Skarner!

Questo avrà una grande conseguenza nel campione, considerando il suo recente periodo di “non popolarità”: Skarner non era per niente messo bene, avendo un pick rate bassissimo e un gameplay che non funzionava nel complesso, al di fuori della sua suprema facilmente counterabile. Di conseguenza, la scelta dello scorpione di cristallo risulta una sorpresa piacevole, visto che dobbiamo tenere conto dell’intenzione di Riot sul campione:

“Siamo davvero emozionati per la vittoria di Skarner nelle votazioni per il prossimo VGU, e crediamo che abbia enormi potenzialità per diventare un campione davvero speciale nella formazione di LoL. In passato, abbiamo provato a introdurre aggiornamenti meno significativi al kit di Skarner, ma non siamo mai riusciti ad aumentare le sue percentuali di gioco, quindi stavolta realizzeremo un completo rinnovamento del suo kit, della sua tematica e dei suoi aspetti visivi (come abbiamo fatto per Sion e Urgot). Vogliamo mantenere in qualche modo la sua capacità di rapire i nemici con la sua suprema, ma a parte questo, lo ricreeremo partendo da zero.”

L’intenzione è chiara: Skarner riceverà un completo rework grafico e di gameplay, ma onestamente parlando, questa è forse la strada giusta da prendere. Purtroppo, in League of Legends il campione non è invecchiato bene, ed è rassicurante vedere che hanno intenzione di prendere provvedimenti, per renderlo migliore e perfetto. Dovremo attendere alcuni mesi prima di ricevere notizie a riguardo, ma siamo ottimisti sul lavoro di Riot.