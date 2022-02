Google Stadia si avvia verso la sua chiusura

A quanto pare, Google Stadia si sta avviando verso la propria fine. Secondo quanto abbiamo potuto vedere da diversi leak e fonti, Google ha cambiato lo scopo e il marchio della tecnologia di Stadia per acquistare le funzionalità di streaming della piattaforma ad altri partner. La tecnologia di streaming della piattaforma ha un nuovo nome: Google Stream. In un rapporto di Business Insider, le persone che hanno familiarità con i piani affermano che Google ha spostato le priorità, e di conseguenza il nome Google Stadia verrà dimenticato molto presto. Come afferma il sito stesso:

“La piattaforma consumer di Stadia, nel frattempo, è stata depriorizzata all’interno di Google, hanno affermato gli addetti ai lavori, con un interesse ridotto a negoziare titoli di terze parti di successo”. Ora, Google sta cercando di assicurarsi accordi con aziende come Peloton, Capcom e Bungie, e non è affatto un caso. Google ha presentato la sua tecnologia a Bungie per la piattaforma di streaming dello studio e i colloqui hanno fatto notevoli progressi. Sebbene Bungie continuerà a supportare Stadia, non è chiaro in che modo l’acquisto di Bungie da parte di Sony questa settimana influenzerà i colloqui con Google. Google ha anche parlato con Capcom per eseguire demo per nuovi titoli che utilizzano la sua tecnologia. Tuttavia, Google è riuscita a presentare con successo la sua tecnologia Stadia ad AT&T, dove i clienti hanno potuto trasmettere in streaming Batman: Arkham Knight direttamente dal proprio browser web. Un portavoce di Google, Patrick Seybold, ha dichiarato a Business Insider:

“Lo scorso anno abbiamo annunciato la nostra intenzione di aiutare editori e partner a fornire giochi direttamente ai giocatori e ci stiamo adoperando in tal senso. La prima manifestazione è stata la nostra partnership con AT&T, che offre Batman: Arkham Knight a disposizione dei propri clienti gratuitamente.”

Un nuovo futuro attenderà la piattaforma, ma siamo davvero tristi che non rimarrà la stessa.