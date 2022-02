FIFA 22: abbiamo i concorrenti di Stelle del Futuro

FIFA 22 è uscito da un po’ di tempo oramai, e ci stavamo proprio chiedendo quando sarebbero stati annunciati i concorrenti del torneo Stelle del Futuro, la storica gara competitiva del gioco. Oggi, sembra che EA Sports ci abbia finalmente svelato chi parteciperà, anche se purtroppo dobbiamo solo limitarci ai membri della prima squadra. In ordine, abbiamo:

1. Jude Bellingham. 2. Aurélien Tchouaméni. 3. Dušan Vlahović. 4. Trevoh Chalobah. 5. Emile Smith-Rowe. 6. Ibrahima Konaté. 7. Conor Gallagher.

La campagna Stelle del Futuro mette in evidenza alcuni dei migliori e più brillanti giovani talenti che sono andati a imporsi nel calcio mondiale. I giocatori scelti come Stelle del Futuro che in passato si sono guadagnati una nomina a Squadra dell’Anno e hanno ottenuto alcuni dei più alti riconoscimenti sul campo includono: Phil Foden, Lautaro Martinez, Trent Alexander-Arnold, Erling Haaland, Mason Mount e Rúben Dias. Prossima settimana avremo anche la conferma della seconda squadra, ma prima di allora dovremo aspettare per vedere chi verrà annunciato. Inoltre, non dimentichiamoci l’altra novità: le carte Stelle del Futuro. Queste carte premiano i migliori talenti emergenti sotto i 23 anni che, nonostante abbiano già mostrato un grande potenziale, non si sono ancora affermati come stelle mondiali o non hanno ancora fatto parte delle precedenti campagne Future Stars. Ogni carta presenta un importante boost alle prestazione, sulla base del valore che le Stelle del Futuro potrebbero raggiungere al culmine della loro carriera, una volta espresso tutto il loro potenziale. Non vediamo l’ora che il torneo di FIFA 22 inizi ufficialmente, ma prima di allora potrete votare e dare punti ai vostri atleti preferiti.