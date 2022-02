Warhammer 40000 Chaos Gate Demon hunters: rivelate quattro nuove classi

Warhammer 40000: Chaos Gate Daemon hunters , che è stato sviluppato da Frontier Foundry insieme a Complex Games, è stato rivelato al Future Games Show l’anno scorso. Anche se una data di lancio non è stata ancora annunciata, i suoi sviluppatori hanno rivelato ulteriori informazioni sul prossimo gioco di strategia ispirato alla serie di rpg da tavolo.

Gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer su quattro nuove classi avanzate di Grey Knights che è possibile scegliere nel gioco. I giocatori inizieranno la partita con l’accesso a quattro classi di Grey Knights: il Justicar, l’Interceptor, il Purgator e lo Apothecary. Nel corso della campagna possono accedere a quattro classi più avanzate: Paladin, Chaplain, Librarian e Purifier e ogni classe presenterà un set unico di potenziamenti e i giocatori possono utilizzare un numero limitato di punti abilità per Grey Knight per assegnare una specializzazione. Di seguito una panoramica di Warhammer 40000 Chaos Gate Demon hunters tramite Steam:

Guidate l’armata più grande in possesso del genere umano, i Grey Knights, contro le forze malvagie del Caos in questo frenetico gioco di ruolo strategico a turni. Mettete fine a un insidioso complotto per infettare la galassia con il pericoloso morbo chiamato Bloom, in grado di far sprofondare i pianeti nell’oblio.



Armati di fede e protetti dalla devozione, la natura dei Grey Knights affonda nel mistero e si fonda su brutali esecuzioni e ricordi da cancellare. Preparatevi a vivere un’avventura nel 41esimo millennio e seguite il viaggio di questo corpo d’élite in un’avvincente storia scritta dall’acclamato autore della Black Library, Aaron Dembski-Bowden. Potenziate la tua base operativa, costruite nuove strutture, effettuate ricerche su misteri arcani e affrontate missioni di combattimento in più mondi per evitare la diffusione del morbo. Il Bloom agisce indiscriminatamente; saranno le vostre scelte a influenzare il destino dei pianeti.

Warhammer 40000 Chaos Gate Demon hunters è in sviluppo per PC tramite Steam e GOG.