Activision Blizzard: nuovi dati sulle vendite

Call of Duty è da tempo uno dei più grandi titoli di Activision Blizzard. Nonostante l’interesse critico per la serie sia diminuito anno dopo anno, lo sparatutto ha continuato a riscuotere un grande successo sul fronte commerciale, motivo per cui si è sempre visto un nuovo capitolo della serie sugli scaffali e librerie digitali.

Tuttavia il recente rapporto sugli utili trimestrali di Activision Blizzard, ha rivelato uno schema piuttosto interessante per quanto riguarda le recenti vendite di questo franchise di lunga data. L’editore ha confermato che le vendite anno dopo anno per la serie del suddetto titolo sono in calo, con la versione premium del 2021 Vanguard che ha venduto notevolmente meno di Black Ops Cold War, anche se Vanguard era ancora uno dei titoli del 2021 più venduti. Anche il battle royale gratuito Warzone ha avuto un coinvolgimento inferiore in questo trimestre.

Su un altro fronte, invece, Call of Duty Mobile ha continuato ad incassare ingenti somme di denaro per la casa sviluppatrice grazie alla sua assoluta popolarità nei mercati asiatici. Il rapporto presente nel paragrafo Activision, presente nella pagina web del sugli utili trimestrali, recita:

“Le prenotazioni nette di Call of Duty su console e PC sono diminuite anno dopo anno nel quarto trimestre, riflettendo le vendite premium inferiori per Call of Duty: Vanguard rispetto al titolo dell’anno scorso, e c’è un minor coinvolgimento in Call of Duty: Warzone. Gli investimenti dei giocatori nel quarto trimestre su console e PC sono rimasti ben al di sopra del livello visto prima del lancio di Warzone nel marzo 2020. Le prenotazioni nette di Call of Duty Mobile sono cresciute anno dopo anno nel quarto trimestre, guidate dal continuo contributo del gioco in Cina. Per l’intero anno, le prenotazioni nette di Call of Duty Mobile sono cresciute notevolmente, con la spesa dei consumatori in tutto il mondo nel 2021 per il titolo che ha superato il miliardo di dollari.“

Il rapporto sugli utili ha anche confermato che Infinity Ward si occuperà dei compiti di sviluppo per la prossima puntata di questo franchise, che si dice si intitolerà Modern Warfare 2022 e vedrà i giocatori combattere i cartelli della droga colombiani.