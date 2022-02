Baldur’s Gate 3: nuova patch in arrivo

Baldur’s Gate 3 ha goduto del successo di critica e commerciale sin dal suo lancio in accesso anticipato nel 2020, e la casa sviluppatrice Larian Studios ha rilasciato nuovi importanti aggiornamenti per il gioco di ruolo a turni, mentre lavora verso il suo eventuale lancio completo.

Con il sesto aggiornamento lanciato oltre tre mesi fa, i giocatori si sono chiesti quando arriverà il prossimo aggiornamento e sembra che potrebbe accadere presto. Come recentemente individuato e tradotto da un utente Reddit, Larian Studios ha recentemente pubblicato tramite il proprio account ufficiale sul sito di social media cinese Bilibili, che Baldur’s Gate 3 riceverà un nuovo aggiornamento a febbraio, insieme ad “altre sorprese” lungo la strada. Ovviamente è passato del tempo dalla patch precedente, lanciata in modo simile circa tre mesi dopo il quinto aggiornamento, quindi è probabile che ci saranno aggiornamenti futuri a cadenza regolare. Resta da vedere quale sarà la natura di questo nuovo aggiornamento ed esattamente quanto sostanziale finirà per essere.

Il titolo ispirato al gioco di ruolo Dungeons and Dragons è attualmente disponibile in accesso anticipato su PC e Google Stadia. Per quanto riguarda quando il gioco verrà lanciato per intero, resta da vedere. Meno di un anno fa la casa sviluppatrice ha affermato che il gioco richiedeva ancora un bel po’ di lavoro prima di uscire dall’accesso anticipato, per poi affermare qualche tempo dopo che lo studio puntava ad un lancio completo nel 2022, del quale però non ci sono garanzie.