Halo Infinite: la nuova patch risolve il match making della modalità Big Team Battle

Dopo settimane di tentativi di risolvere i problemi anche con la modalità Big Team Battle in Halo Infinite, l’ ultimo hotfix di 343 Industries sembra aver funzionato. L’aggiornamento è stato pubblicato di recente per console e PC e consente ai giocatori di trovare le partite complete in modo più rapido e coerente.

L’aggiornamento vede anche Scorpion Tanks e Wraiths spawnare più frequentemente sulle mappe BTB, aggiungendo la sensazione di una guerra totale. I giocatori in Fireteam possono ancora iniziare in aree diverse quando iniziano le partite BTB, ma ora avranno il colore scelto per l’indicatore Fireteam, rendendoli più facili da identificare. Per coloro che vogliono giocare con la versione Halo Champion Series di Free-For-All Slayer, è ora disponibile nell’elenco delle modalità di gioco personalizzate. In termini di aggiornamenti futuri, Halo Infinite riceverà la co-op della campagna e Forge in date successive. Trovate le note complete della nuova patch qui. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Miglioramenti al servizio di matchmaking per Big Team Battle (BTB). I giocatori dovrebbero trovare le partite complete in modo più rapido e coerente.

Scorpion Tanks e Wraith appariranno più frequentemente sulle mappe BTB.

I membri del Fireteam nelle partite BTB avranno il colore dell’indicatore Fireteam selezionato, ma possono comunque iniziare la partita in diverse aree della mappa.

Unisciti alle regole in corso aggiornate per evitare il matchmaking in partite quasi complete.

Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.

Caratteristiche

Esplora Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.