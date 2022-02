Bandai Namco: nuovi lavori in corso

Mentre Bandai Namco si stava preparando per il lancio del loro prossimo grande titolo pubblicato in uscita questo mese con Elden Ring di FromSoftware. La suddetta società ha lavorato anche su alcune cose proprie nel frattempo, una delle quali è un motore interno.

La casa sviluppatrice ha annunciato che sta producendo attivamente un motore interno per facilitare le loro esigenze e rimuovere la dipendenza da motori di terze parti per lo sviluppo dei giochi. Affinché ciò accada, l’azienda è alla ricerca di diversi ingegneri che possano aiutarli a svilupparlo, descrivendolo come un “motore progettato per resistere allo sviluppo di giochi su larga scala come l’open-world”. Per approfondire questo aspetto, il Direttore dell’Unità Motore di Bandai Namco, Katsuuke Horiuchi ed il Direttore Tecnico del Motore, Minami Sou, si sono seduti a parlare con il sito web giapponese Automation Media, dove hanno spiegato il motivo per costruire un nuovo motore.

Horiuchi afferma che il motivo di questa decisione è che l’azienda voleva avere le capacità per creare titoli da sola, invece di fare affidamento su motori realizzati da terze parti. Ha affermato:

“Il motivo della produzione interna è che vogliamo continuare ad avere le capacità tecnologiche per creare solide basi da soli, piuttosto che lasciare la base ai motori di gioco realizzati da altre società.”

Horiuchi ha anche affermato che i piani per lo sviluppo del motore sono stati decisi intorno al 2018, inizialmente come politica per preparare solo il tempo di esecuzione sotto forma di una struttura di gioco insieme allo sviluppo di strumenti. Tuttavia, ciò ha coinciso anche con lo sviluppo di altri giochi da parte dell’azienda, ostacolandone lo sviluppo che ha convinto diverse persone a dare il via libera al progetto e lo sviluppo su vasta scala, facendo si che iniziasse intorno al 2019. Ha detto:

“Penso che lo sviluppo sia stato deciso intorno al 2018. Prima di tutto, era una politica fatta per preparare da soli il tempo di esecuzione sotto forma di struttura di gioco, e sviluppare strumenti quando c’è spazio. Tuttavia quel periodo coincideva con lo sviluppo di altri grandi giochi, e la lavorazione del motore avveniva ad un ritmo lento. Successivamente il concetto del motore di gioco è stato verificato da diverse persone, e sulla base di questo prototipo, lo sviluppo su vasta scala è iniziato intorno al 2019.”

Anche se il motore è stato sviluppato negli ultimi due anni, il lavoro deve ancora essere finito, quindi potrebbe non essere ancora pronto per un bel po’ di tempo. Quando il motore grafico sarà completato, sarà interessante vedere come aiuterà i giochi sviluppati da Bandai Namco stessa.