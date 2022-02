Genshin Impact: miHoYo annuncia ufficialmente Kamisato Ayato

La versione 2.5 di Genshin Impact non è ancora stata rilasciata e già la miHoYo annuncia ufficialmente il primo nuovo personaggio a cinque stelle della versione 2.6. L’aggiornamento 2.5, When the Sakura Bloom, sarà disponibile dal 16 febbraio e include il nuovo personaggio a cinque stelle Electro, Yae Miko, oltre alle re-run di Kokomi e Raiden Shogun. Sarà presente un nuovo arco narrativo incentrato su Enkanomiya, l’ultima isola di Inazuma arrivata con la versione 2.4 e sarà presente anche una nuova Quest che coivolgerà sia Ei che Raiden Shogun. Inoltre saranno presenti nuovi eventi i-game.

La patch 2.6 dovrebbe arrivare a fine marzo e includerà Kamisato Ayato, fratello di Kamisato Ayaka e capo del clan Kamisato. Kamisato Ayato è uno dei personaggi più attesi in Genshin Impact in questo momento, doppiato dal leggendario doppiatore Akira Ishida in giapponese, che ha anche doppiato Gaara di Naruto. Di seguito una panoramica del personaggio:

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

"The game of politics is fraught with peril. My Lord does not take any joy in these 'battles.' For him, it's just… a matter of duty" — Thoma

◆ Kamisato Ayato ‧ Pillar of Fortitude

◆ Head of the Kamisato Clan

◆ Hydro

◆ Cypressus Custos#GenshinImpact pic.twitter.com/IFLNmM7PHl

