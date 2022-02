Resident Evil 4 Remake: Mikami afferma nuove speranze

Capcom si è data da fare negli ultimi anni con la serie di Resident Evil, ed almeno metà del successo, riscontrato dalle vendite, proviene dai remake rilasciati per il secondo ed il terzo capitolo. Non sorprende che da un po’ di tempo le voci suggeriscano fortemente che è in lavorazione anche Resident Evil 4 Remake.

Per un gioco così amato come l’originale del 2005, è ovvio che tutti avranno opinioni su quale dovrebbe essere il suo remake, che curiosamente, include anche il regista del gioco originale, ovvero Shinji Mikami, non che attuale Direttore di Tango Gameworks ed impegnato con l’imminente Ghostwire: Tokyo, dopo aver costruito la sua eredità in Capcom creando la serie di Resident Evil, dirigendo il primo gioco, il suo remake e poi Resident Evil 4. Mikami ha parlato di come ha avuto solo tre settimane per scrivere la storia dell’originale e che desidera vedere miglioramenti su questo fronte nel sequel. Tramite il post sul profilo Twitter di VG247 ha affermato:

“Sarebbe fantastico se Capcom potesse fare un ottimo lavoro e migliorare la storia e pubblicare un buon prodotto. Molto probabilmente i fan lo vorranno, quindi è una buona cosa.”



Per quanto riguarda quando il remake del gioco sarà ufficialmente rivelato, resta da vedere, anche se dei rumor iniziali lo hanno fatto pensare. All’inizio del 2021, le fughe di notizie affermavano che lo sviluppo del remake era stato riavviato, con Capcom che spostava il progetto internamente in seguito ai cambiamenti nella sua direzione. I fan del gioco hanno avuto molto altro per tenersi occupati negli ultimi tempi, con Resident Evil 4 VR lanciato per Meta Quest 2 l’anno scorso. Il gioco continua a ricevere aggiornamenti e quest’anno riceverà anche una modalità Mercenari.

Attualmente Resident Evil 4 è disponibile per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.