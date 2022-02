Children of Morta: data per la co-op online, su PC

Come promesso da 11 bit Studios e Dead Mage, la modalità co-op online di Children of Morta ha una data, al momento solo per la versione PC. Sarà infatti possibile giocare online in multiplayer al GDR con protagonista la famiglia Bergson dal 14 febbraio. Per l’occasione, è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nel post ufficiale sulla pagina Steam del gioco, gli sviluppatori fanno sapere che questo aggiornamento, dal nome The Fellowship Sanctuary, è l’ultimo update della roadmap di Children of Morta. Ultimo di ben 8 aggiornamenti gratuiti, per la fortunata avventura rogue-lite, iniziato con Shrine of Challenge nel febbraio 2020.

Mentre i giocatori di Steam saranno in grado di giocare in co-op online dal 14 febbraio, il team di Dead Mage è ancora al lavoro per portare la stessa esperienza su console. Nel tentativo di assicurare la stessa qualità su tutte le piattaforme, il team di sviluppo è deciso a mettere tutto a posto prima di rilasciarlo. Al momento non c’è ancora una finestra di rilascio per questo aggiornamento su console, ma gli sviluppatori cercheranno di tenere informati i giocatori il prima possibile.

Insieme al rilascio del 14 febbraio, arriverà anche un’offerta free-to-play su Steam in modo che chiunque possa provare il gioco in single player. Qui sotto potete vedere il trailer della modalità cooperativa.