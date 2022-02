Gran Turismo 7: svelata la musica del gioco

I fan dei giochi di guida devono aspettare ancora poco per l’uscita di Gran Turismo 7. Ad un mese dall’uscita Sony gli ha infatti dedicato uno State of Play tutto suo, e anche noi vi abbiamo portato la nostra anteprima. Elemento fondamentale che accompagnerà le gare dei piloti virtuali sarà in sottofondo, la musica della colonna sonora.

Per questo Sony e Poliphony Digital hanno svelato la soundtrack del gioco, con pezzi originali e una scaletta di artisti che include Bring Me The Horizon, Major Lazer, Rosalía, Nothing but Thieves, Fanatix, Kim Dracula, London Grammar, Jawsh685, Lous and the Yakuza e Disciples.

I Bring Me The Horizon hanno pubblicato la loro interpretazione di “Moon Over The Castle”, un classico della serie originariamente composto da Masahiro Ando per il primo Gran Turismo. Il brano è tratto da Find Your Line (Official Music from Gran Turismo 7) e sarà uno dei brani integrati nella nuova funzione Music Replay, in cui le telecamere vengono generate automaticamente per sincronizzare i battiti della musica, consentendo un video di replay unico e randomizzato per ogni canzone.

Qui sotto potete vedere la lista completa della colonna sonora, sotto, il video:

1. Fanatix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay

2. Bring Me The Horizon: Moon Over the Castle

3. Major Lazer: I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza

4. Nothing But Thieves: Life’s Coming in Slow

5. Kim Dracula: Unstoppable

6. Rosalía: Bizcochito

7. Disciples: Squad feat. GoldLink

8. London Grammar: Baby It’s You (George Fitzgerald Remix)

9. Jawsh685: Drift

Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.