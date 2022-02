Stadia: Google risponde ai report sulla chiusura

In seguito ai report girati ieri in rete, che vedevano sostanzialmente una chiusura di Stadia all’orizzonte, Google ha voluto rispondere con l’offerta che il servizio porterà ai suoi utenti per questo 2022. In pratica, l’azienda ha fatto intendere che i giocatori farebbero meglio a sentire quello che dice la fonte ufficiale piuttosto che le voci. Nello specifico:

Per poi andare più nello specifico sull’offerta per questo 2022.

Ci sono anche altre chicche in arrivo per Stadia – roba di cui non possiamo ancora parlare, ma che promettiamo di condividere quando potremo.

Un messaggio che può quantomeno rassicurare gli utenti del servizio Google in seguito alle notizie uscite ieri.

Ricordiamo che, secondo quanto era traperlato dai diversi leak e fonti, Google avrebbe cambiato lo scopo e il marchio della tecnologia di Stadia per acquistare le funzionalità di streaming della piattaforma ad altri partner. La tecnologia di streaming della piattaforma avrebbe un nuovo nome: Google Stream. In un rapporto di Business Insider, le persone che hanno familiarità con i piani affermerebbero che Google avrebbe spostato le priorità.

Qui sotto potete vedere i Tweet sull’account ufficiale.

If you hear one thing, hear this: The Stadia team is working really hard on a great future for Stadia and cloud gaming.

We hope you agree, and we know the proof is in the playing.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) February 5, 2022